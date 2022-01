Antonio Orozco, una vida sentimental marcada por la tragedia

Antonio Orozco ha hecho de la discreción su máxima. El cantante de Devuélveme la vida y Estoy hecho de pedacitos de ti ha sorprendido al mundo al anunciar que ha sido padre por segunda vez de una niña, que nació el pasado mes de diciembre. El artista, de 49 años, publicó una preciosa fotografía de su hija Antonella y dejaba un mensaje de agradecimiento a todos los que han hecho posible mantenerlo en secreto hasta su anuncio. Una feliz noticia que dejaba boquiabiertos a sus fans ya que no se le conocía pareja desde su ruptura con Susana Prat, madre de su hijo mayor y fallecida en el año 2017 a consecuencia de una larga enfermedad.

VER GALERÍA

La vida sentimental de Antonio Orozco aunque ha sido muy feliz ha estado marcada por la tragedia. Hace una década el cantante mantuvo una relación con Marina Parrilla, hija de un pintor de Cádiz, que falleció en 2011 de forma fulminante a consecuencia de un cáncer linfático. Se habían conocido durante un descanso de la relación entre Antonio Orozco y Susana Prat, madre de su hijo Jan. Su fallecimiento supuso un duro mazazo para el artista tuvo que asumir poco a poco la pérdida. "Marina Parrilla, artista de artistas, me quedo contigo...Descansa en paz...Siempre te tendré conmigo, siempre", fue su mensaje de despedida.

VER GALERÍA

Con el tiempo volvió a retomar su noviazgo con Susana. Su relación como pareja llegó a su fin, pero no el cariño y el respeto que sentían el uno por el otro como padres de un hijo en común. En el año 2017 la vida volvía a golpear muy duro al cantante . En primavera perdía a su mejor amigo, un hermano para él, el productor Xabi Pérez, y en otoño fallecía Susana Prat, su expareja y madre de su hijo Jan a los 44 años a consecuencia de un cáncer de útero. La muerte de la madre de su hijo supuso la mayor de sus desdichas y es Jan, su hijo adolescente, de 13 años, quien le dibuja una sonrisa en su rostro con sus ocurrencias y sus logros –ha heredado su talento para la música y hace sus pinitos como DJ-.

-Antonio Orozco se emociona al hablar de su hijo Jan

VER GALERÍA

"Las he pasado canutas, he perdido a dos personas muy importantes de mi vida de golpe, fue autodestrucción. Nadie está preparado para eso, pero por suerte tenía una mano a la que cogerme. Estuve sosteniéndome. La música me ha ayudado un montón. Todo valía para salir del pensamiento único que tenía" confesaba a Toñi Moreno en una de sus entrevistas.

Su familia, su madre, Carmen Ferron, y sus hermanos han sido los pilares fundamentales para el artista y quien le han ayudado a criar a su hijo mientras seguía acumulando éxito tras éxito en su carrera como artista. "Mi niño es como la razón de ser", contaba el cantante en El Homiguero, que comparaba su relación como "el aire", "totalmente imprescindible para él", y recordaba lo mucho que se parece Jan a su madre: "Tiene todo lo de su madre, la belleza de su madre, la inteligencia de su madre y es una persona que ha venido a este mundo a rescatarme a mí".

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.