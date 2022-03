Antonio Orozco explica el efecto que ha tenido el nacimiento de su hija Antonella en su vida

“Que no me despierten nunca” comentaba hace bien poco el artista Antonio Orozco al mostrar uno de esos instantes “robados” con sus dos hijos, Jan y Antonella. El 19 de enero el artista anunciaba que había sido padre de nuevo una gran sorpresa para sus seguidores, pues, siempre discreto con su vida personal, no había dado ninguna pista acerca de la estupenda noticia. Entre risas y con mucha simpatía ha contado a María Casado (en su programa Las tres puertas), cómo están siendo estos primeros meses de vida de su bebé que “ya canta de noche”. Antonio define a la pequeña Antonella como “la alegría de nuestra vida, de mi familia y especialmente de su madre”. Para ella solo tiene palabras halagadoras. “Su madre es una campeona”.

Antonio Orozco se emociona al posar por primera vez junto a sus dos hijos

VER GALERÍA

Con ternura el artista detalla el efecto que la llegada de Antonella ha tenido en su vida. “Un día antes de nacer, yo tenía 49 años y cuando llegó tenía 29. Me ha quitado veinte años, soy más joven porque sí” explicaba con entusiasmo asegurando que “no se puede sentir de otra manera”. Su hijo Jan, de trece años, que ha heredado de su padre su pasión y talento por la música, se ha adaptado al nuevo papel que trata de cumplir de la mejor manera posible. “Está aprendiendo a ser hermano mayor, intenta cumplir todas las normas de hermano mayor” comentó.

Es entonces cuando recordó que él también hizo lo posible por ayudar a su hermano pequeño, que nació poco antes de que falleciera su padre. “Tengo dos hermanos que son, sin ninguna duda, mi mejor canción. El mayor Jesús y Marcos, que nació diez meses antes de morir mi padre” explicó, añadiendo que, junto a Jesús, siempre ha tratado de hacer las cosas lo mejor posible para que tenga las mejores oportunidades. “Es el mejor músico de la familia” apuntó contando que está a punto de abrir una escuela de música para niños en Hospitalet.

VER GALERÍA

En las palabras de Antonio se adivina siempre el optimismo y positividad con la que trata de vivir su vida, un ejemplo que quiere transmitir a su hijo. “Siempre soy capaz de pensar que lo que está por venir es bueno” reflexionó aludiendo a cómo ha salido adelante después de los golpes que ha sufrido en su vida (la pérdida de su padre, la muerte de la madre de su hijo Jan y de otra de sus exparejas…). Profesionalmente acaba de publicar el álbum El oripandó junto a José Mercé, del que hablaron también en el programa. Mercé, con mucho humor, desveló los planes que tiene para emparentar con Antonio, cómplice en este trabajo en el que el músico flamenco desgrana los momentos más difíciles de su vida. “Tengo un nieto que se llama Dante, que tiene nueve meses, y es para Antonella” aseguró, una broma que los dos artistas rieron con ganas.

"Para mí ha sido una bendición", aseguró Antonio poco después de compartir el nacimiento de su hija. "Es una inspiración y todo lo que uno necesita. Tiene ya casi dos meses y es una niña que viene con un pan debajo del brazo" apuntaba sobre el bebé cuya llegada fue una sorpresa para sus seguidores.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.