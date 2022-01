Antonio Orozco se derrite al hablar por primera vez de su hija Antonella: 'Para mí ha sido una bendición'

Antonio Orozco no cabe en sí de gozo tras su reciente paternidad, después de anunciar hace apenas trece días y por sorpresa el nacimiento de su hija Antonella. "No había hablado nunca de este tema, pero en algún momento creí que había que hacerlo y sencillamente me gustó comunicarlo así... fue bonito", aseguraba el cantante este domingo una vez han pasado casi dos semanas desde que diera a conocer la noticia. "Para mí ha sido una bendición", reconocía sobre lo que ha supuesto la llegada de la bebé a sus vidas. "Es una inspiración y todo lo que uno necesita", apostillaba con gran ternura. "Tiene ya casi dos meses y es una niña que viene con un pan debajo del brazo", se ha congratulado el artista catalán de 49 años, asegurando además con una enorme sonrisa que la niña "es muy buena" y "se porta bien" en casa a la hora de dormir.

"De momento ahora, como todos los padres, son muchas las preocupaciones y las preguntas sin respuesta", confesaba el intérprete de temas como Mi héroe y Estoy hecho de pedacitos de ti en el programa de Nuria Roca. "Mi amigo Javier Tapias, que es un médico estupendo, dice que los niños tendrían que venir con un libro de instrucciones", añadía con un sonrisa mientras se mostraba "orgulloso" por la irrupción del nuevo miembro de la familia. También se ha referido Antonio Orozco a su hijo mayor Dani, que tiene 14 años y quiere seguir los pasos de su padre en el mundo de la música: "Es un chaval muy noble, con los pies en el suelo y al que también le encanta el cine", decía. "Se está convirtiendo en una grandísima persona y creo que el verdadero éxito de esta historia es que es buena gente y, sobre todo, muy humilde", subrayaba.

En definitiva, ha expresado que sus vástagos son su "mejor canción" y "mis grandes proyectos de vida, en los que participo cada minuto y nunca pierdo de vista", sentenciaba. El pasado 19 de enero, el artista catalán publicaba una preciosa fotografía de su pequeña, apoyada en los hombros de su madre, y dejaba un mensaje de agradecimiento a todos los que habían mantenido en secreto el embarazo de la pareja. "¡El año 2021 terminó con una gran alegría! Estamos muy felices por poder compartir con vosotros que hemos sido padres de una niña glotona, sanísima y hermosa. Gracias infinitas a todas las personas que nos han mostrado su cariño en este tiempo y sobre todo por el respeto a la intimidad de nuestra unidad familiar", escribía el coach de La Voz, del que pocos sabían que se había vuelto a enamorar tras su ruptura con Susana Prat, madre de su hijo mayor, tristemente fallecida en 2017.

