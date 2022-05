Las Kardashian toman Italia para el tercer 'sí, quiero' de Kourtney

Kourtney Kardashian y Travis Barker celebran su tercera boda y, ahora, sí, la pareja ha echado el resto con una espectacular celebración de cuatro días en un castillo de la localidad italiana de Portofino. Solo una semana después de casarse en Santa Bárbara (California) y un mes y medio después de su enlace simbólico, pero divertídisimo, en Las Vegas, el matrimonio ha viajado hasta Europa para ofrecer la fiesta definitiva, que comenzó en la noche ayer y continúa este sábado con un almuerzo preboda al que los novios y los invitados han llegado a bordo de una lancha luciendo looks de lo más rompedores. Las reinas de los transgresor, por supuesto, han sido las Kardashian-Jenner. El matrimonio apostaba esta mañana por un estilismo de color negro en ambos casos, ella luciendo un vestido corto ajustado de tirantes con escote de la firma Dolce & Gabbana en cuya parte del abdomen se apreciaba el icono religioso clásico de una virgen.

Las imágenes de la boda en Santa Bárbara de Kourtney Kardashian y Travis Barker

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Acompañaba Kourtney su atuendo con guantes largos por encima del codo y un velo rematado por bordados azules, mientras estaba rodeada por algunos de los pequeños que han acudido al enlace. El novio, por su parte, llevaba una especie de túnica oscura con botones, collar de eslabones de cadenas metalizadas y gafas de sol en esta jornada inolvidable para todos ellos. Kim Kardashian también ha sido fotografiada mientras caminaba rumbo al almuerzo, presumiendo de transparencias con un 'total black' hasta los tobillos y uno de sus hombros al descubierto. No faltaban sus nuevos mechones rubio platino en el pelo, que se los teñía así para la glamurosa y ecléctica Gala MET del pasado 2 de mayo.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

El primer 'sí, quiero' de Kourtney Kardashian y Travis Barker tuvo lugar a principios del mes de abril en una íntima celebración que luego compartieron con sus seguidores, con un hombre disfrazado de Elvis Presley como maestro de ceremonias en la ciudad de los casinos. Aunque el momento fue para recordar, la boda no tenía validez legal por lo que le pasado 15 de mayo la pareja se casó oficialmente en los Juzgados de Santa Bárbara (California). La estrella de Keeping Up with the Kardashian lució de nuevo entonces un original look muy similar al de este sábado pero de color blanco, mientras que el novio apostó una vez más por el negro.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Estuvieron acompañados por el padre del batería, Randy Barker, y la abuela materna de Kourtney, Mary Jo Campbell. Tras el 'sí, quiero' los recién casados se fueron en un espectacular coche nupcial descapotable. Fue el pasado mes de octubre cuando Kourtney y Travis se comprometieron. La pedida de mano tuvo lugar en la costa de Montecito (California). Con la arena cubierta de velas y rosas rojas haciendo la forma de un corazón, el artista de 46 años comenzó a cantar y se arrodilló para preguntar si quería casarse con él y entregarle un impresionante anillo con un diamante ovalado. "Me desperté toda la noche pensando que era un sueño", decía sin poder contener la emoción por la romántica sorpresa la hermana mayor de Kim Kardashian, que este mes de abril cumplió 43 años.

La buena noticia la celebraron con su círculo íntimo, que está encantado con la relación. Cabe recordar que ambos se conocían desde hace años y el paso del tiempo acabó convirtiendo esa amistad en amor. Es el primer matrimonio para Kourtney ya que nunca llegó a casarse con Scott Disick, padre de sus tres hijos. De su relación nacieron Mason, Penélope y Reign, que tienen 12, 9, y 7 años, respectivamente. Por su parte, Travis aporta al matrimonio también tres hijos y este es su tercer matrimonio. El músico se casó por primera vez con Melissa Kennedy, de la que se divorció en 2002 tan solo nueve meses después. En 2004 encontró el amor al lado de Shanna Moakler, con la que estuvo seis años y tuvo dos hijos, Landon y Alabama, de 19 y 16 años. Además considera una hija más a Aitana Cecilia, nacida de una relación anterior que mantuvieron Shanna y Oscar de la Hoya.