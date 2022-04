Kourtney Kardashian celebra su cumpleaños junto a su 'nueva' familia

Kourtney Kardashian ha celebrado su 43 cumpleaños a lo grande. La hermana mayor del clan Kardashian ha querido compartir su felicidad y ha hecho una escapada junto a su novio Travis Barker y su familia a Disneyland para celebrar su nueva vuelta al sol. "Agradecida por todas las bendiciones que Dios me ha dado en mis 43 años de vida. Con el corazón lleno", señala junto a una imagen en la que se la ve junto a su hijo, Reign Disick, su novio y los tres hijos de su pareja, Atiana De La Hoya, Landon Barker y Alabama Barker. Un agradecimiento al que el músico ha respondido con una declaración de lo más romántica: "Muy bendecido de que tú nacieras. Feliz cumpleaños".

Kardashian ha posado en un retrato excepcional junto a su nueva familia, en la que faltan algunos de sus miembros. En la imagen aparece con su hijo Reign, de siete años, pero faltan los dos hijos mayores de la empresaria que también tuvo con Scott Disick, Mason y Penélope, de 12 y 9 años respectivamente. En la foto aparece también el batería de Blink-182 junto a sus tres hijos Landon y Alabama, de 19 y 16 años, fruto de su relación con Shanna Moakler, y Aitana, de 23 años, a la que considera una hija más, nacida de una relación anterior que mantuvo su exmujer con Oscar de la Hoya.

La estrella del reality Keeping Up with The Kardashians ha compartido maravillosos instantes de la celebración en la que hubo una tarta temática de Mickey Mouse y momentos tan románticos como el que protagonizó abrazada a Travis en una idílica imagen con el mágico castillo de Disney de fondo.

La hermana de Kim Kardashian ha formado una numerosísima familia junto al músico y vive una etapa excepcional a nivel sentimental tras su tormentosa relación con Scott Disick, padre de sus tres hijos y que actualmente también ha rehecho su vida con la modelo Rebecca Donaldson. Travis Barker le ha devuelto la estabilidad en el amor y con él ha contraído matrimonio en Las Vegas a principios de este mes. La boda fue una gran sorpresa para su círculo íntimo, pero al tratarse de un enlace que carece de validez oficial han manifestado su intención de volverse a darse el sí, quiero para que su unión tenga validez legal.

La celebrity y su pareja desean huir de la extravagancia para contraer matrimonio, "no quieren una gran boda", sino que apuestan por llevar a cabo "una ceremonia íntima y una fiesta para familiares y amigos cercanos", tal y como ha revelado una fuente cercana a la pareja en People. Sin embargo, su mediática familia no opina igual que los novios y su deseo es que al ser la primera boda de Kourtney Kardashian se celebre tanto como sea posible, de ahí que hayan decidido organizarle su despedida de soltera. Sea como fuere, Kourtney atraviesa una época dorada no solo en el plano sentimental, sino también en el profesional tras el estreno de su nuevo reality Las Kardashian, ya disponible en Hulu y Disney +.

