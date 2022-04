Los detalles del enlace sorpresa de Kourtney Kardashian y Travis Barker en Las Vegas La pareja ha celebrado un enlace íntimo oficiado por Elvis Presley al que no han asistido ni familiares ni amigos

¡Ya son marido y mujer! Después de algo más de un año de romance Kourtney Kardashian y Travis Barker han iniciado un nuevo capítulo en su relación al darse el "sí, quiero". La empresaria y el músico contrajeron matrimonio este lunes en una ceremonia secreta celebrada en Las Vegas, ciudad en la que se encontraban porque horas antes habían acudido juntos a la 64ª ceremonia de los premios Grammy, donde el artista actuó y posaron muy cariñosos en la alfombra roja. Tal y como ha adelantado TMZ, llegaron con una licencia de matrimonio que entregaron al dueño de la capilla, quien fue testigo del enlace. Además, no permitieron que se tomara ninguna imagen sino que llevaron a su propio equipo de seguridad y a su fotógrafo para que inmortalizara el gran momento.

El batería de Blink-182 y la primogénita de Robert Kardashian y Kris Jenner se sumaron a una de las modas más extendidas de las bodas que se llevan a cabo en la ciudad de Nevada: fue el 'Rey del rock' quien ofició la ceremonia. De esta manera siguieron la estela de otras parejas de celebrities como Sophie Turner y Joe Jonas, Yotuel Romero y Beatriz Luengo o Lily Allen y David Harbour. Un actor caracterizado como Elvis Presley los convirtió en matrimonio en una ceremonia que promete ser solo la primera de varias. Y es que se espera que Kourtney y Travis hagan más celebraciones a las que ya sí asistirán con toda seguridad sus seres queridos, amigos y compañeros.

Fue el pasado mes de octubre cuando Kourtney y Travis se comprometieron, pero no habían compartido ningún detalle de sus preparativos. La pedida de mano tuvo lugar en la costa de Montecito (California), donde tienen su residencia fijada los duques de Sussex. Con la arena cubierta de velas y rosas rojas haciendo la forma de un corazón, el artista de 46 años comenzó a cantar y se arrodilló para preguntar si quería casarse con él y entregarle un impresionante anillo con un diamante ovalado. "Me desperté toda la noche pensando que era un sueño", decía sin poder contener la emoción por la romántica sorpresa la hermana mayor de Kim Kardashian, que este mes de abril cumple 43 años. La buena noticia la celebraron con su círculo íntimo, que está encantado con la relación. Cabe recordar que ambos se conocían desde hace años y el paso del tiempo ha hecho posible que la amistad se convierta en amor.

Sus anteriores relaciones

La boda que acaban de celebrar es la primera para la estrella de Keeping Up with the Kardashians ya que nunca llegó a casarse con Scott Disick, padre de sus tres hijos. De su relación nacieron Mason, Penélope y Reign, que tienen 12, 9, y 7 años, respectivamente. Por su parte, Travis aporta al matrimonio también tres hijos y este es su tercer matrimonio. El músico se casó por primera vez con Melissa Kennedy, de la que se divorció en 2002 tras solo nueve meses casados. En 2004 encontró el amor al lado de Shanna Moakler, con la que estuvo seis años y tuvo dos hijos, Landon y Alabama, de 19 y 16 años. Además considera una hija más a Aitana Cecilia, nacida de una relación anterior que mantuvieron Shannon y Oscar de la Hoya.

