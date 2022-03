¡Se han vuelto a casar! Beatriz Luengo comparte las fotos más románticas de su boda con Yotuel

¡Menuda sorpresa! Beatriz Luengo y Yotuel se han vuelto a dar el 'sí, quiero' en Las Vegas coincidiendo con el 14º aniversario de su primera boda. "Nos hemos vuelto a casar en el mismo sitio donde nos casamos en 2007 y el mismo día", ha declarado la pareja a ¡HOLA! horas después del enlace. La compositoria de temas tan populares como La Mordidita, de Ricky Martin, estaba espectacular con un diseño de encaje y transparencias de la firma Yolancris. Llevaba el pelo recogido en unas originales trenzas, lucía unos discretos pendientes y el ramo era de rosas blancas. Su rostro derrochaba felicidad por haber renovado sus votos en un lugar y en una fecha tan especial para ella. "Ha sido PERFECTA a pesar de que mi peluquera no pudo tomar su vuelo de Miami y me he tenido que casar con las trenzas de mi última sesión de fotos, a pesar de que a Elvis se le despegaban las patillas y que se me pocharon las flores naturales que traía", ha comentado la artista con sus seguidores.

"A pesar de mis nervios porque una vez más nos casábamos improvisados y la última vez prometí que me organizaría todo mejor. Ha sido PERFECTA porque estabas tú mi Yotu mirándome con ese amor que solo tú sabes mirarme y yo tan tímida como la primera vez que tus ojos se clavaron en mi fijamente, nerviosa por no saber si mis labios están lo suficientemente bien pintados para tus bellos ojos", ha añadido Beatriz, de lo más romántica, en su publicación, en la que ha hecho también una petición al universo que también dijo durante el enlace. "Como te dije saltándome los votos del cura 'ojalá que la eternidad nos pille juntos y no porque firmamos un papel ni porque tenemos 2 hijos preciosos sino porque sigamos mirándonos así'. Te amo mi Yotu porque todo CONTIGO es PERFECTO, no importan las circunstancias alrededor", ha asegurado.

"En mitad de toda la felicidad, La Húngara nos cantó y fue el mejor de los regalos. Y antes de dormir le dedicamos unas palabras a nuestro querido Pau Donés que estuvo en nuestra primera boda y mirando al cielo he recordado que 'Vivir es urgente'. Gracias Las Vegas una vez más por regalarme toda esta locura. Gracias a mis amigos por llorar y reír con nosotros", ha finalizado la cantante en la emotiva publicación.

Antes de que Beatriz confirmara la noticia, Yotuel publicó una foto del interior de la capilla y dos vídeos del gran momento que estaban viviendo. En uno de ellos aparecía eligiendo anillo junto a su chica en uno de los centros comerciales más lujosos de Las Vegas, The Crystals, y en otro aparecían brindando por su amor con varios amigos. "Empecé a creer en Dios en el justo momento en que él te puso en mi camino", ha compartido el artista cubano con sus seguidores.

Beatriz Luengo y Yotuel Romero se conocieron en Un paso adelante en 2003. "Yo no pensaba que solo tendría un hombre en la vida, pero me enamoré de él y fue mi primera pareja real, de vivir. Lo digo con orgullo porque no fue premeditado", declaró la cantante en ¡HOLA!. Cuando comenzaron a salir ella tenía 18 años y él 24. "Yo era una niña. Sin embargo, él ya había salido de su país, triunfado con Orishas y ganado un Grammy", añadió Beatriz en la revista. Su relación fue muy cuestionada en su momento. "Duraréis una semana nos decían", recordaba el pasado 14 de febrero la cantante. Pero aquella semana, afortunadamente, se convirtió en una "eternidad preciosa".

La pareja se dio su primer 'sí, quiero' el 16 de noviembre de 2007 en Las Vegas y en agosto de 2015 vino al mundo su primer hijo en común, D’Angelo, al que llaman cariñosamente Didi. El pasado 11 de abril aumentaron la familia con la pequeña Zoe. "La llegada de la bebé ha sido una bendición. Siempre soñamos con tener un niño y una niña. Parece lo típico, pero es emocionante porque es una experiencia totalmente diferente", dijo Beatriz en ¡HOLA!. Además, el cantante está muy orgulloso de su hijo mayor, Yotuel, de 21 años, nacido de una relación anterior. "Le encantan los niños y está estudiando Magisterio. Está fuera del rollo música y no tiene ni Instagram ni Facebook. No le interesan esas cosas", aseguró en la revista.

La segunda boda de la pareja coincide con la inminente celebración de los Grammy Latinos. Beatriz Luengo, una de las artistas más internacionales de nuestro país, tiene una doble nominación en los premios gracias a la canción Patria y Vida, en la que también participa Yotuel Romero. El "himno" de las protestas en Cuba opta a Mejor Canción Urbana y Canción Del Año, y la cantante no puede estar más emocionada. "He tenido la bendición de estar nominada 11 veces anteriormente, pero esta es la más especial porque Maykel Osorbo, que es también compositor y uno de los raperos de la canción, está preso en Cuba simplemente por haberla compuesto. Lo primero que he pensado es en su hija y su familia que lo están pasando tan mal", dijo tras conocer la nominación.

