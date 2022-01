Scott Disick y la modelo Hana Cross, ex de Brooklyn Beckham, ¿confirman así su relación?

Scott Disick y Hana Cross han sido fotografiados juntos este fin de semana, lo que confirma la relación existente entre el actor de 38 años y la modelo de 24. Ambos eran vistos y captados por las cámaras mientras se disponían a entrar a una discoteca de Los Ángeles (Estados Unidos), después de bajar de un vehículo de grandes dimensiones acompañados por un grupo de amigos. El también diseñador y la ex de Brooklyn Beckham parecían ir curiosamente a juego, ya que los dos lucían un abrigo de color negro como parte de su look casual, según recoge el Daily Mail. Desde el pasado noviembre, se apuntaba a que había algo entre ellos tras ser vistos una noche en la zona VIP de un local situado en las playas de Malibú (California). Aquella escena, que llamó bastante la atención, se producía dos meses después de que el protagonista de Flip It Like Disick hubiera puesto fin a su romance con Amelia Hamlin, su última pareja con la que estuvo once meses.

Sin embargo, fuentes de su entorno aclararon en aquel momento que todavía no se podía hablar de un noviazgo entre Scott y Hana. "Él se está tomando las cosas con calma tras salir de otra relación", comentaban a E! News. "Se divierten juntos, pero no hay más por ahora", apostillaban. A la vista de las últimas imágenes, el ex de Kourtney Kardashian y padre de sus tres hijos podría haber encontrado definitivamente una nueva ilusión con la modelo, quien saliera con el hijo mayor de David y Victoria Beckham de diciembre de 2018 a agosto de 2019. Durante aquellos meses, Hana se integró como una más en la familia de su chico y no se perdía ninguna de las celebraciones y eventos a los que acudía el clan, posando como pareja en multitud de alfombras rojas. Tras una convulsa relación con la actriz Chloë Grace Moretz y un pequeño idilio con la bailarina Lexy Panterra, el mayor de los hermanos Beckham parecía haber encontrado la estabilidad, aunque finalmente no fue así.

Tiempo después, Brooklyn conoció a la que considera la mujer de su vida y con la que está comprometido, Nicola Peltz. Por su parte, Scott Disick mantuvo también un largo y mediático idilio con Sofia Richie que duró tres años, rompiendo definitivamente en mayo de 2020. Un adiós del que se aseguraba no había sido propiciado por peleas, terceras personas ni tampoco por discusiones, y que ambos seguían en contacto para mantener su amistad por encima de todo. La prioridad entonces era que Scott pudiera recuperarse de sus problemas, cuyo origen se encontraba en la pérdida de sus progenitores, quienes fallecieron con solo tres meses de diferencia. Su madre, Bonnie, murió a los 63 años de edad en octubre de 2013, y muy poco después lo hacía su padre, Jeffrey. Un duro golpe que vivió en silencio y que le habían marcado para siempre, haciendo que se sumergiera en una vida de excesos.

