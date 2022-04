Los planes de Kourtney y Travis Barker para su segundo enlace que chocan con los gustos de las Kardashian

La boda de Kourtney Kardashian y Travis Barker fue una gran sorpresa para su círculo íntimo. La pareja ya estaba comprometida, pero no habían compartido con la familia su intención de aprovechar su viaje a Las Vegas con motivo de los premios Grammy para convertirse en marido y mujer en una ceremonia secreta oficiada por un imitador de Elvis Presley y sin asistentes. La empresaria y el músico vivieron una velada "épica", pero al tratarse de un enlace que carece de validez oficial están dispuestos a volver a darse el "sí, quiero" para formalizar su unión legalmente y ya han comenzado a perfilar los detalles de la que será su segunda celebración.

La celebrity y el batería de Blink-182 desean huir de la extravagancia para contraer matrimonio. Tal y como indica una fuente cercana a la pareja en People, "no quieren una gran boda" sino que apuestan por llevar a cabo "una ceremonia íntima y una fiesta para familiares y amigos cercanos". Esta fecha señalada no se la perderán las Kardashian Jenner, que no pueden faltar a un acontecimiento tan importante, aunque su deseo para el enlace es muy diferente al de los novios. Al tratarse de la primera boda de Kourtney, su madre y sus hermanas no quieren que la pareja haga otro enlace similar al de Las Vegas, esta vez intercambiando los votos de manera legal ni tampoco una fiesta pequeña. Además, para cumplir con la tradición tienen pensado organizar "una despedida de soltera y celebrar tanto como sea posible".

A pesar de que en su boda estuvieron solos, Travis y Kourtney tuvieron a algunos invitados virtuales como Kris Jenner y Khloé Kardashian, madre y hermana de la novia respectivamente, quienes conectaron con la capilla por videollamada para no perderse ningún detalle. El resto de la familia estaba en esos momentos durmiendo ya que era madrugada y se enteraron al día siguiente, cuando se levantaron y vieron un mensaje de la empresaria dando la noticia. "Ella escribió la noticia en el chat grupal que tenemos. Bueno, lo dejó caer. 'Oh, hola chicas, por cierto… ¡Me casé anoche!'. Al levantarme tenía un millón de mensajes de texto", explicaba Kim Kardashian durante una visita al programa de Jimmy Kimmel en el que también habló de su nueva ilusión con Pete Davidson tras separarse de Kanye West.

Horas después de su enlace, los recién casados compartían algunas divertidas imágenes de su celebración. También el propietario de One Love Wedding Chapel, la capilla en la que se hizo la ceremonia, daba nuevos detalles. Marty Frierson explicaba que Travis y Kourtney se divirtieron mucho y no pararon de besarse y abrazarse, gestos con los que demuestran lo enamorados que están. El empresario contaba que a las 00.30 horas recibió una llamada diciendo que dos celebs querían casarse pero ponían como condición que estuviera Elvis y no querían reservar sitio si el imitador del rey del rock no estaba disponible. En la boda no pararon de bailar y con los contrayentes solo estaba un equipo privado haciendo fotos de todos los detalles.

La numerosa familia que forman juntos

Barker y Kardashian eran amigos y el tiempo ha hecho posible que ese buen entendimiento dé paso al amor. Juntos forman una gran familia gracias a los hijos que ambos aportan al matrimonio. El artista tiene dos hijos biológicos llamados Landon y Alabama junto a Shanna Moakler y considera a la hija de esta, Aitana Cecilia, como propia. Por su parte, la estrella de Keeping Up with the Kardashians tiene a Mason, Penélope y Reign. Los tres nacieron durante su relación con Scott Disick, con el que no llegó nunca a contraer matrimonio. Actualmente él ha rehecho su vida con la modelo Rebecca Donaldson, con la que ha sido fotografiado por Malibú.

