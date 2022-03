Kim Kardashian comparte la primera foto con Pete Davidson días después de firmar su divorcio

Tras varios meses de litigios y problemas con Kayne West, hace unos días que Kim Kardashian firmó el divorcio y puso fin a una de las etapas más complicadas de su vida. Parece que ha sido una liberación porque la influencer ha compartido por primera vez varias fotografías con su nuevo enamorado, Pete Davidson, tras meses de relación en los que han preferido no exponerse a los focos. La pareja sale haciéndose un selfie en una noche de fiesta y posando mientras se miran el uno al otro tirados en el suelo. La modelo, además, muestra los atuendos plateados que ha combinado para su cita con el actor. El pasado mes de noviembre se conoció su romance y en enero hicieron su primera escapada romántica juntos a las Bahamas, donde pudieron disfrutar de unos momentos solo para dos, recuperando el tiempo perdido. Además, a ninguno de los dos les ha frenado la distancia, ya que el cómico reside en Nueva York (es originario de Staten Island, una isla cercana a Manhattan) y trabaja en la Gran Manzana, mientras que la socialité vive en el célebre barrio de Calabasas, en Los Ángeles, donde sus hijos van al colegio.

Kim Kardashian cuenta los cambios que realizó en su vida y que la llevaron a divorciarse de Kanye West

Las primeras imágenes de Kim y Pete son de finales de octubre, cuando fueron fotografiados junto a Kourtney Kardashian y Travis Scott en un parque de atracciones. Para entonces, la pareja ya había coincidido en Saturday Night Live, el programa de humor en el que participa el actor y al que fue la empresaria, aunque no se descarta que pudieran haberse conocido antes, ya que el artista es amigo de Machine Gun Kelly (ha estado rodando una película con él) y el músico tiene una gran amistad con el novio de la hermana mayor del clan.

Además, hace unos días que Kim habló por primera vez sobre su romance con el artista. La empresaria, que por fin ha roto su silencio sobre su relación, contó a Variety que los espectadores del nuevo reality que van a hacer verán cómo se conocieron, quién llamó a quién, cómo sucedió todo y los detalles que todos quieren saber. "Definitivamente estoy abierta a contarlo y lo explico. No he grabado con él. Y no me opongo a ello, simplemente es que no es lo que él suele hacer. Pero sí ha habido algún evento al que he ido y él estaba allí, no le ha dicho a las cámaras que se alejaran", dijo al citado medio, dejando claro que nadie se hiciera ilusiones con la posible participación de su novio.

Las imágenes del flechazo de Kim Kardashian con Pete Davidson, el humorista que conquista a todas

Quien sí aparecerá en los primeros episodios del nuevo reality familiar es Kayne West, ya que grabó algunas escenas antes de que su relación terminara. "Estar a la vista del público y tener conflictos no es fácil, pero sí creo que hay que manejarlo todo en privado. Jamás criticaría al padre de mis hijos en el programa, eso no es lo que hago, y no creo que eso me hiciera sentir bien. Siempre soy muy respetuosa por lo que verán los niños. Y la realidad es que siempre seremos una familia. E incluso si hay momentos en los que no lo parece, hay muchos ratitos que son superpositivos. Creo que es importante que la gente vea que las cosas no son perfectas todo el tiempo, pero que pueden mejorar", relató la influencer sobre el cantante.

