Kim Kardashian cuenta los cambios que realizó en su vida y que la llevaron a divorciarse de Kanye West

Kim Kardashian y Kanye West decidieron tomar caminos separados en febrero de 2020, tras siete años de matrimonio y cuatro hijos en común, North, de 8 años; Saint, de 6; Chicago, de 4 y Psalm, de 2. Finalmente fue ella la que solicitó el divorcio al rapero en febrero de 2021. Desde ese momento, han sido muchas las polémicas generadas en torno a la expareja y los motivos de su ruptura. Ahora, la empresaria se ha sincerado como nunca y ha explicado cómo es su vida a los 41 años y qué fue lo que le motivó a tomar esta drástica decisión. Está un paso más cerca de sus sueños: acaba de aprobar su primer examen para convertirse en abogada, como madre está en un momento muy dulce y su historia de amor con Pete Davidson va viento en popa. Pese a todo, la difícil situación que ha supuesto para ella su divorcio con el músico no le está dejando disfrutar como debería del gran momento por el que está atravesando.

"Durante mucho tiempo, me dediqué a lo que hacía feliz a otras personas, y creo que en los últimos dos años me he lanzado con lo que me hace feliz a mí misma. Y eso hace que me sienta muy bien", ha confesado en una entrevista con la versión norteamericana de la revista Vogue. Comenzó a escucharse, a prestar atención a lo que sentía y necesitaba y eso tuvo algunas consecuencias de las que no se arrepiente. "Incluso si eso motivó cambios y provocó mi divorcio, creo que es importante ser honesta contigo misma acerca de lo que realmente te hace feliz. Me he elegido a mí misma", ha afirmado de manera contundente.

Le ha costado dar el paso pero Kim está segura de haber tomado la decisión adecuada al priorizarse ya que considera que "está bien elegirse". Haber cumplido 41 años le ha hecho reflexionar sobre el paso del tiempo y darse cuenta de lo que necesita en este momento. "Durante mis 40 yo quiero ser de mi propio equipo. Voy a comer bien, voy a hacer ejercicio, me divertiré más, pasaré más tiempo con mis hijos y con las personas que me hacen feliz", ha declarado la fundadora de la marca de lencería Skims. Y ha afirmado que va a dejar en un segundo plano todo lo accesorio, "voy a dejar mi teléfono. Dejar de seguir si no quiero ver algo en Instagram". Y para luchar contra los haters, su hermana Khloé le ha dado un gran consejo: "Publica y esfúmate", para no dejar de este modo que le afecten los comentarios negativos que se vierten en internet de manera gratuita.

Un reflejo de su madurez es el enfoque de Kim sobre la custodia compartida y el apoyo a Kanye en su papel como padre. "Puedes estar muy lastimado o enfadado con tu ex, pero creo que frente a los niños, siempre tiene que ser: "Tu papá es el mejor"", ha expresado la empresaria. En la sesión de fotos de la entrevista Kim posó junto a sus cuatro hijos y el rapero no pudo evitar compartir algunas de esas imágenes junto a un claro deseo: "Dios, por favor, vuelve a juntar a nuestra familia".

Con estas declaraciones parecen que las aguas van volviendo a su cauce después del último enfrentamiento público entre ellos, cuando hace unos días Kanye publicaba una captura de su hija, Noth West, quejándose de la exposición de la niña en TikTok. La socialité estalló para dejar claro que los ataques continuos en entrevistas y redes sociales de su ex son "mucho más dolorosos que cualquier TikTok que pueda crear" y explicó que siempre trata de hacer lo posible por proteger a sus cuatro hijos. Continuó explicando que "El divorcio ya es lo suficientemente difícil para nuestros hijos como para que la obsesión de Kanye por tratar de controlar y manipular la situación de manera tan negativa y pública les cause más dolor a todos". Y expresó su deseo de hacer "todo lo relacionado con nuestros hijos de forma privada y espero que por fin pueda responder al tercer abogado que le ha llamado en el último año para resolver cualquier enfrentamiento de forma amistosa".

