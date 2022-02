Kim Kardashian responde por primera vez ante los ataques de Kanye West

Mientras Kim Kardashian y Kanye West rehacen sus vidas con sus respectivas parejas, la influencer dejándose ver con Pete Davidson y el cantante con Julia Fox, parece que entre ellos las cosas no van demasiado bien. Aunque daba la sensación de que su divorcio comenzaba amistosamente, a medida que han pasado los meses la relación entre ambos ha empeorado considerablemente, pero mucho más desde que el artista ha publicado en su perfil social una captura de pantalla de su hija mayor, North West, para quejarse de su presencia en Tiktok. Esto ha provocado que la socialité estalle para dejar claro que los ataques continuos en entrevistas y redes sociales de su ex son "mucho más dolorosos que cualquier TikTok que pueda crear". La empresaria, además, ha escrito en su perfil que "como principal proveedora y cuidadora" de sus niñas hace "lo mejor para protegerlas" mientras les permite expresar su creatividad y les supervisa un adulto porque "eso la hace feliz".

Kim, en su primer enfrentamiento de este tipo, ha continuado relatando que cree que la situación de su separación ya está siendo dura para los niños como para estar en medio de una guerra absurda en la que él no se está comportando como debería. "El divorcio ya es lo suficientemente difícil para nuestros hijos como para que la obsesión de Kanye por tratar de controlar y manipular la situación de manera tan negativa y pública le cause más dolor a todos", ha explicado en su perfil, asegurando que ella desde el principio no ha querido otra cosa que tener una relación sana y de apoyo entre ellos, porque es lo mejor para los niños. "Me entristece que él continúe haciéndolo imposible a cada paso que damos", ha comentado.

Para finalizar, la influencer ha pedido a su marido que solucionen cualquier tipo de problema que tengan de una forma en la que no todos sus seguidores se enteren de cada disputa. "Deseo hacer todo lo relacionado con nuestros hijos de forma privada y espero que por fin pueda responder al tercer abogado que le ha llamado en el último año para resolver cualquier enfrentamiento de forma amistosa", ha concluido la también empresaria, que ha iniciado una relación a distancia con Pete Davidson (el actor reside en Nueva York y trabaja en la Gran Manzana mientras ella vive en Los Ángeles, donde sus hijos van al colegio).

Pero la disputa no ha terminado ahí y Kayne ha contestado a su expareja publicando una captura del mensaje y escribiéndole unas duras palabras: "¿A qué te refieres con la principal proveedora? Estados Unidos te vio intentar secuestrar a mi hija en su cumpleaños al no darme la dirección. Pusiste seguridad a mi lado dentro de la casa para jugar con mi hijo y después me acusaste de robar. Además, tuve que hacerme una prueba antidrogas en la fiesta de Chicago porque me acusaste de haberlas tomado. Tracy Romulus, deja de manipular a Kim para que sea así", ha relatado el cantante, refiriéndose a la publicista de la modelo.

