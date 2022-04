Esto es lo que hacía Kim Kardashian mientras su hermana Kourtney se casaba en secreto en Las Vegas

Horas después de su enlace sorpresa, Kourtney Kardashian compartía su felicidad por el importante paso que ha dado en su relación con Travis Barker, pero ¿qué hacía el resto de su familia mientras ella se daba el 'sí, quiero' junto al batería de Blink-182? Kim, que llegó en un coche diferente al de sus hermanas Khloé, Kourtney, Kendall Jenner y su madre Kris a Jimmy Kimmel Live, ha relatado en el programa estadounidense que ella estaba dormida cuando su hermana celebraba la ceremonia en Las Vegas. "Ella escribió la noticia en el chat grupal que tenemos. Bueno, lo dejó caer. 'Oh, hola chicas, por cierto… ¡Me casé anoche!'. Al levantarme tenía un millón de mensajes de texto", ha ficho la influencer. Sin embargo, otros miembros de la familia sí que participaron de algún modo en el inesperado evento: su madre y Khloé fueron las dos afortunadas que sí lo supieron y que además pudieron seguirlo por FaceTime.

Kourtney Kardashian intercambió sus votos en la madrugada del lunes 4 de abril, después de asistir a la 64 entrega anual de los premios Grammy, pero lo cierto es que la boda no fue real. Tras contar en el formato de Jimmy Kimmel cómo había sido el evento, aunque ya había compartido varias fotografías en sus perfiles sociales, la empresaria se defendió de las acusaciones del presentador por describir su ceremonia como improvisada y "falsa". "No es un matrimonio de mentira. No había posibilidad de obtener una licencia de matrimonio a esa hora. Pensé, '¿Hablan en serio?'. Preguntamos como cinco veces que qué teníamos que hacer para que fuera oficial pero eran las dos de la mañana y nos dijeron que abrían a las ocho en punto", ha relatado la influencer de 42 años.

Al más puro estilo de las películas de Hollywood, la pareja fue vista, según TMZ, entrando en la capilla a eso de la 1:30 de la madrugada, después de asistir a los premios donde Travis tocó junto a la cantante H.E.R y Lenny Kravitz. Para el enlace, Kourtney y el músico prohibieron que los trabajadores del emplazamiento hicieran fotos, pues llevaban su propio fotógrafo e iban escoltados. "Era importante para ellos que fuese Elvis Presley el que los declarase marido y mujer", relata el citado medio.

Por su parte, Kim, que estrena en España junto a sus hermanas The Kardashians el próximo 14 de abril, ha relatado lo bien que le va a ella en su relación junto a Pete Davidson y lo que su novio le había regalado en San Valentín, algo muy relacionado con el precioso momento que protagonizaron ambos disfrazados de Jasmín y Aladdín en Saturday Night Live el pasado octubre. "Soy la dueña de la alfombra, todos los atuendos y la pequeña lámpara del genio. Me lo regaló todo", ha dicho la modelo, confensado lo contenta que está con su nueva relación.

