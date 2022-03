Esther Cañadas disfruta de un cumpleaños 'inolvidable' con Eugenia Martínez de Irujo y Sara Carbonero

Fue el 4 de marzo cuando inició una nueva vuelta al sol, pero ha sido este viernes cuando Esther Cañadas ha brindado por sus 45 años rodeada de esos amigos incondicionales que son, sin duda, el mejor regalo de cumpleaños que podía recibir. La modelo ha disfrutado con la celebración sorpresa de un cumpleaños tardío". Sus íntimos han protagonizado una velada llena de brindis por la homenajeada, tradiciones, reencuentros y, sobre todo, muchas risas así como gestos de complicidad. Eugenia Martinez de Irujo, Narcís Rebollo, Jon Kortajarena, Iván Sánchez, Isabel Jiménez o Sara Carbonero son solo algunos de los que han hecho posible que tenga una "noche inolvidable".

Como colofón a la divertida velada, la protagonista también pudo soplar las velas y pedir los deseos en una suculenta tarta de queso hecha por "el mejor pastelero del mundo mundial". Sobre el postre, unas velas en las que se podía leer la palabra feliz, sin duda un buen deseo para pedir. Por supuesto, la homenajeada y sus amigos también brindaron por muchos más momentos juntos. "El resumen es: por Esther", decía Jon Kortajarena, uno de sus amigos íntimos, mientras que la duquesa de Montoro añadió "salud". El modelo y la aristócrata se sentaron juntos y no pararon de reír en toda la noche. "Te adoro", le decía la hija de la recordada duquesa de Alba.

Esther soñaba con ser detective, pero probó suerte en la moda animada por el potencial que vio en ella su madre. Desde aquellos inicios en los 90, cuando se convirtió en una de las tops más internacionales, no ha dejado de cosechar éxitos. El pasado año regresó a las pasarelas tras una década alejada, etapa en la que superó una enfermedad y se ha volcado en la maternidad con el nacimiento de Galia Santina en diciembre de 2014. "Me apetece que ella sea testigo de lo que fue y es mi carrera, y demostrarle que todo es posible con ilusión y esfuerzo”, decía en El País. Divorciada en dos ocasiones (estuvo casada con Mark Vanderloo y Sete Gibernau) y muy discreta en su vida privada, el pasado verano fue fotografiada en Ibiza junto al arquitecto valenciano José Barea.

Una profunda reflexión

El día que iniciaba su nueva vuelta al sol, la modelo compartía una imagen de su infancia junto a una reflexión. "Hoy es mi cumpleaños, aquí estoy vida, un año más. Cada vez adquiere más poder tener el privilegio de cumplir años. Años de vida significa vivencias…muchas difíciles…y otras TAN bonitas… Con todo lo vivido, aprendido, luchado, sonreído y a todo lo que he sobrevivido hasta llegar aquí (sobre todo aquella larga enfermedad que casi me detiene para siempre y está ya lejos…) no puedo hacer nada más, que dar gracias. Cada mañana, cuando voy en el coche camino de empezar un nuevo día, sonrío, y se lo afortunada que soy y le doy gracias a el universo por cada instante", comenzaba a decir.

Además, reconocía Esther, nacida en Albacete y criada en Alicante, que era un cumpleaños amargo porque se sentía culpable de que al mismo tiempo que ella celebra estar viva, el mundo se está derrumbando. "Voy a luchar más, y gozar cada instante todavía más por todos los que ya no están y disfrutar cada segundo que pueda porque es todo cada vez más efímero. Fugaces somos nosotros, no las estrellas. Paz, paz, paz…ese es mi deseo al soplar las velas", añadía.

