Junto con una foto de su infancia, el sentido mensaje de Esther Cañadas por su 45º cumpleaños

Fue, es y será una de las supermodelos españolas más internacionales. Su personal belleza le han convertido en todo un icono. No importó que, durante una década, Esther Cañadas estuviera alejada de las pasarelas, hasta que decidió volver a subirse a una de la mano de Balmain en su desfile de Otoño/Invierno 2020-2019. Un momentazo al que siguió un año después su fichaje para lucir las novedades de la colaboración entre Fendi y Versace. Por ella, el tiempo no pasa y su magnetismo no quedó minimizado. Hoy, la albaceteña está de celebración, pues cumple 45 años. Y ante tan significativa fecha, ha querido compartir con todos sus seguidores una tierna imagen de la infancia, además de un mensaje muy sentido con el que deja constancia de sus sentimientos agridulces que experimenta por tener que festejar en una tensa situación internacional.

VER GALERÍA

-El misterio desvelado de Esther Cañadas

Hace un año para festejar su cumpleaños, Esther Cañadas también quiso compartir una imagen de su infancia. En esta ocasión, aparece abrazando a un perro blanco. Tierna imagen a la que acompañan una líneas llenas de sentimiento: "Hoy es mi cumpleaños, aquí estoy vida, un año más. Cada vez adquiere más poder tener el privilegio de cumplir años. Años de vida significa vivencias…muchas difíciles…y otras TAN bonitas… Con todo lo vivido, aprendido, luchado, sonreído y a todo lo que he sobrevivido hasta llegar aquí (sobre todo aquella larga enfermedad que casi me detiene para siempre y está ya lejos…) no puedo hacer nada más, que dar gracias".

VER GALERÍA

Su deseo de cumpleaños

Y añade; "Cada mañana, cuando voy en el coche camino de empezar un nuevo día, sonrío, y se lo afortunada que soy y le doy gracias a el universo por cada instante. Anoche me sentía mal… culpable de que fuera a ser mi cumpleaños mientras el mundo se está derrumbando y que yo pueda celebrar estar viva… tener un hogar... y que la gente a la que quiero este a salvo, el tener ese privilegio. La vida, es un cambio constante, y estos últimos años tan difíciles con la pandemia, y ahora esta guerra…con tantísima gente inocente sufriendo… y anoche pensé que voy a luchar más, y gozar cada instante todavía más por todos los que ya no están y disfrutar cada segundo que pueda porque es todo cada vez más efímero. Todas esas familias separadas y niños sufriendo y yo tener a mi pequeña sana y feliz conmigo…es todo cuestión de una suerte que no tiene lógica. Tantas vidas rotas… no puedo nada más que dar las gracias y disfrutar de cada instante de esta maravillosa e inquietante vida. Fugaces somos nosotros, no las estrellas. Paz, paz, paz…ese es mi deseo al soplar las velas".

VER GALERÍA

Las reacciones a su mensaje

Las reacciones ante las líneas escritas por Esther, que es madre de una niña, Galia Santina, no se han hecho esperar. Más de 138 comentarios registra esta publicación en tan solo 2 horas. Entre ellas, podemos ver la del modelo y actor (y exconcursante de MasterChef Celebrity) Ivan Sánchez. “Happy Birthday!! Love you amiga. Por muchos más”, señala. Por su parte, la actriz Paula Echevarría también se une a estas felicitaciones con un dulce mensaje: "Felicidades preciosa... bonito deseo.. sopla fuerte ❤️❤️❤️".