La princesa Ingrid Alexandra regresa a la escuela tras haber pasado el COVID con síntomas leves

A finales de agosto, la princesa Ingrid Alexandra, de 17 años, hija de Haakon y Mette-Marit de Noruega, daba positivo en COVID-19. La segunda en la línea de sucesión al trono fue aislada en la casa familiar de Skaugum, en Oslo, siguiendo el protocolo sanitario para impedir que el virus se siga expandiendo. Sin embargo, la Princesa no fue la única en guardar cuarenta, pues tanto sus padres como su hermano, Sverre Magnus, de 15 años, decidieron confinarse por prudencia, a pesar de haber dado negativo. Durante este tiempo,muy poco se supo sobre el estado de salud de Ingrid. Solo su abuelo, el rey Harald de Noruega afirma a través de un breve aparición televisiva: "Hasta donde yo sé, está bien".

VER GALERÍA

Sin embargo, no ha sido hasta ahora, una vez que Ingrid ha podido retomar de nuevo sus clases en la escuela superior Elvebakken en Oslo, cuando Haakon ha revelado más detalles sobre el contagio de su hija. “La princesa Ingrid está bien y de regreso a la escuela. Tuvo síntomas leves, pero ya está recuperada y a pleno rendimiento de nuevo” afirma el Príncipe, quien a continuación adoptaba un tono más serio para recordar a todos que el virus aún no se ha ido. “El contagio de la Princesa ha sido un recordatorio para todos nosotros de que la pandemia aún no ha terminado”.

VER GALERÍA

- Recordamos las mejores imágenes de la boda de Haakon y Mette Marit de Noruega cuando celebran su 20 aniversario

- Haakon y Mette Marit de Noruega celebran su aniversario hablando de su historia de amor en la radio

Debido al positivo de Ingrid, Haakom y Mette-Marit se vieron obligados a cancelar los compromisos de su agenda, así como la celebración de su 20 aniversario de boda, que aunque de manera muy discreta y sin grandes fastos, tenían planeado festejar con un un almuerzo en su residencia de Skaugum al que iban a asistir 20 jóvenes de la fundación creada por el matrimonio y que centra sus esfuerzos, principalmente, en la salud mental.

Felipe y Matilde de los belgas en cuarentena

Y tras el contagio de la familia real Noruega y teniendo en cuenta que la realeza no es inmune al virus, quienes han tenido ahora que aislarse han sido los reyes de los Belgas, tal y como han dado a conocer el Palacio Real en un comunicado. "Tras un caso positivo de COVID-19 en el seno de la familia real, sus majestades el rey y la reina han decidido, como medida de precaución, limitar sus contactos en los próximos días, de acuerdo con las reglas sanitarias en vigor”. Y han puntualizado que las actividades que figuraban en la agenda de Felipe y Matilde para esta semana y el próximo lunes “han sido pospuestas o anuladas”.

VER GALERÍA

- Las lágrimas de los reyes de Bélgica al ver a su hija Elisabeth participando por primera vez en un desfile militar

- La razón por la que la casa de veraneo de Felipe y Matilde de Bélgica ha desatado una polémica en Francia

En Bélgica, el 82,9 por ciento de los adultos están vacunados contra la COVID-19 con la pauta completa, y la incidencia acumulada se mantiene relativamente estable, con 241 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, según datos oficiales a 1 de septiembre.