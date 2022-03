Hace 20 años que se dieron el 'sí, quiero' Haakon y Mette Marit de Noruega celebran su aniversario hablando de su historia de amor en la radio El príncipe heredero ha confesado qué sintió cuando la vio por primera vez: 'Me impresionó. Parecía muy normal y me gustaba hablar con ella'

El próximo 25 de agosto, Haakon y Mette Marit de Noruega celebrarán su 20º aniversario de boda. Hace dos décadas que el hijo de los reyes Harald y Sonia juró amor eterno a una joven Mette-Marit Tjessem, quien se convirtió en Princesa de Noruega tras pronunciar el 'sí, quiero' en la Catedral de Oslo. Desde entonces, han vivido años llenos de felicidad y alegría al lado de sus dos hijos: la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus; además de Marius Borg (el hijo mayor de Mette-Marit que tuvo antes de casarse con Haakon), regalándonos algunos de sus momentos más románticos y entrañables. El año pasado celebraron su aniversario con unas vacaciones en las islas Lofoten, donde aprovecharon para pasar tiempo en familia y hacer surf, pero este año se han adelantado a las celebraciones.

Los Príncipes se han convertido en los protagonistas del programa 'Verano en P2' de la NRK, la radio pública noruega, al que han acudido para hablar de sus 20 años de matrimonio. Haakon se ha mostrado muy sincero al contar qué sintió cuando vio por primera vez a Mette-Marit, a la que conoció en el Festival Quart en 1999 cuando se la presentaron unos amigos que tenían en común. "La brillante chica sureña me impresionó", reconoce el hijo de los soberanos noruegos, asegurando que su mujer tiene algo especial que no deja indiferente a nadie: "Se nota cuando Mette entra en una habitación". "Parecía muy normal. Me gustaba hablar con ella y me sentía seguro cuando estábamos juntos. El hecho de que tuviera un hijo pequeño me hizo darme cuenta de que no tenía miedo a asumir ese tipo de compromiso y responsabilidad", explica Haakon en el programa radiofónico. "Me vió. Me entendió. Y me abrazó", dice Mette-Marit.

En su intervención, la Princesa habla de los desfíos a los que nos enfrentamos en la adolescencia y a medida que vamos creciendo (un tema sobre el que ya ha hecho referencia en ocasiones anteriores), asegurando que: "Puede ser una fase de la vida muy vulnerable. Así lo fue para mí". Mette-Marit también trata abiertamente el tema de su enfermedad. "Durante el tiempo que he estado enferma, lo más importante para mí ha sido ser simplemente Mette. Y eso está bien. Saber que no tengo que definirme a mí misma solo como 'princesa heredera', sino que se primero me puedo permitir ser Mette. Y darme cuenta de eso ha sido muy bonito", dice la mujer de Haakon de Noruega, que padece fibrosis pulmonar crónica desde hace años.

En ese mismo sentido, también reconoce que ha intentado ver el lado positivo de la pandemia. "Para mí, ha sido una oportunidad para tomarme un descanso, algo que no hubiera podido hacer de otra manera", ha dicho. Mett-Marit cuenta que ha podido ir a su propio ritmo y se ha podido tomar la vida con más calma, sin sentirse mal o tener que dar explicaciones de por qué no se la veía más en público. "Los días que he estado mal, he podido descansar sin tener mala conciencia. Y es extraño, porque me siento mejor que en muchos años", afirma.

Un tándem perfecto

Uno de los momentos más divertidos ha sido la confesión que ha hecho sobre su marido, explicando que: "Somos muy diferentes. Cuando le pedí que se uniera a mí en este programa, dijo: '¡No con esas canciones!'", haciendo referencia a los temas que han elegido como banda sonora de su aparición radiofónica, entre los que se encuentran Playing Your Game Baby, de Barry White; Never Let Me Go, de Florence and the Machine; Beth/Rest, de Bon Iver; o Teardrop, de Massive Attack. "Pero creo que eso es bonito, precisamente que somos diferentes: "Haakon se ha vuelto más dulce al estar conmigo".

Con su presencia en el programa, tanto Haakon como Mette-Marit han querido insistir en la importancia de que los jóvenes encuentren el respaldo que necesitan para poder desarrollarse tanto a nivel personal como profesional. "Creo que todos tenemos que defender un poco más a nuestra juventud de cara al futuro. Lo que queremos lograr juntos es que todos los que vivimos aquí, en nuestro país, tengamos un sentido de pertenencia. Que todos encuentren su lugar en la sociedad", ha dicho el hijo de los reyes Harald y Sonia. "Necesitamos escuchar la voz de los jóvenes para que, juntos, podamos crear una sociedad en la que todos podamos sentirnos como en casa".