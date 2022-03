El 'selfie' de Haakon y Mette-Marit de Noruega para celebrar sus 20 años de casados

Las celebraciones previstas para conmemorar el 20 aniversario de boda de Haakon y Mette-Marit de Noruega se han cancelado por el positivo en Covid de la princea Ingrid Alexandra. Sin embargo, el matrimonio real no ha pasado por alto este día tan señalado y ha compartido este 'selfie' que refleja a la perfección su felicidad. "20 años", ha escrito la princesa Mette-Marit junto a un icono en forma de corazón. La cabeza de Mette-Marit de Noruega reposa en el hombro del príncipe heredero. Ambos sonríen y parecen satisfechos por el camino que han recorrido en estos años de unión.

Además, la cuenta oficial de Instagram de la Familia Real noruega, también ha querido celebrar las bodas de porcelana de los Príncipes y para ello ha recuperado algunas de las fotos más significativas de su enlace, así como una imagen de la pareja junto a sus dos hijos en común Ingrid Alexandra, de 17 años, y Sverre Magnus, de 16, (la Princesa, por su parte, es madre de Marius Borg Høiby, de 24 años), una de ellos haciendo de "mochileros" en una de sus excursiones y algunas de sus compromisos oficiales más significativos.

Por su parte, la página oficial de la Casa Real noruega también ha querido conmemorar este día, felicitando a la pareja con la imagen que le mostramos abajo, acompañada de un despliegue con toda la información del que fue uno de los días más felices de su vida. "Felicidades", puede leerse. Según publica la prensa del país, Haakon y Mette-Marit de Noruega tenían programado un almuerzo en su residencia de Skaugum con motivo de su aniversario, al que iban a asistir 20 jóvenes de la fundación creada por el matrimonio y que se han visto obligados a cancelar debido a la cuarenta que están llevando a cabo.

Haakon y Mette-Marit de Noruega se conocieron en 1999 gracias a unos amigos en común y dos años después, el 25 de agosto de 2001, se dieron el 'sí, quiero' en la catedral de Oslo ante 800 invitados, entre los que se encontraba el entonces príncipe Felipe con Eva Sannun. Durante el banquete nupcial, Haakon de Noruega dedicó unas bonitas palabras a su esposa. "Te quiero. Nunca he estado tan enamorado. Estoy orgulloso de ser el compañero de tu vida", dijo, haciendo que algunas lágrimas rodaran por las mejillas de Mette-Marit.

Dos décadas después, Haakon y Mette-Marit de Noruega siguen tan enamorados como el primer día. De hecho, en una entrevista reciente para el programa Verano en P2, de la NRK, la radio pública noruega, el príncipe heredero confesó lo qué sintió cuando la vio por primera vez: "Parecía muy normal. Me gustaba hablar con ella y me sentía seguro cuando estábamos juntos. El hecho de que tuviera un hijo pequeño me hizo darme cuenta de que no tenía miedo a asumir ese tipo de compromiso y responsabilidad".

Y aunque han tenido que lidiar, en más de una ocasión, con algunos rumores de separación, lo cierto es que la pareja sigue más unida que nunca, tanto en la salud como en la enfermedad, ya que la Princesa fue diagnosticada de fibrosis pulmonar, lo que le obligó a reducir su agenda hace dos años. "Durante el tiempo que he estado enferma, lo más importante para mí ha sido ser simplemente Mette. Y eso está bien. Saber que no tengo que definirme a mí misma solo como 'princesa heredera', sino que primero me puedo permitir ser Mette. Y darme cuenta de eso ha sido muy bonito", confesó en la radio pública noruega.

