Te contamos los orígenes de la dinastía Grimaldi, que prepara su propio ‘The Crown’

Los Grimaldi son una de las Casas Reales que más expectación despiertan en todo el mundo y van a dar un paso más para acercarse a los ciudadanos. Lo van a hacer mediante una película y otros formatos que están pendientes de definir que nos permitirán descubrir los orígenes de esta dinastía y cómo fue su llegada a Mónaco. Una historia "de aventuras e intriga" que Andrea Casiraghi, Pierre Casiraghi, Beatrice Borromeo y Dimitri Rassam empezarán a grabar en 2024. El primogénito de la princesa Carolina tuvo la idea y, con ayuda de su hermano y sus cuñados, exploró los archivos del palacio, donde encontraron auténticos tesoros que ahora van a ver la luz en un auténtico viaje en el tiempo.

Los Grimaldi son la Familia Real con el gobierno más antiguo de Europa, remontándose a ocho siglos atrás. Su nacimiento tuvo lugar en Italia. Otón Canella, cónsul de Génova en 113, fundó la dinastía y le dio el nombre de su hijo, un estadista llamado Grimaldo. En 1215 comenzó a construirse la fortaleza que hoy alberga el Palacio, que fue uno de los enclaves más codiciados durante el enfrentamiento que hubo entre el imperio (gibelinos) y la iglesia (güelfos). A este último bando pertenecían los Grimaldi, que era entonces una poderosa familia experta en navegación que apoyaba al Papa y de la que formaba parte Francesco Grimaldi, quien conquistó Mónaco en 1297.

Conocido como "il Malizia", nombre que siglos después ha usado Pierre Casiraghi para el equipo de navegación con el que compite, la noche del 8 de enero de 1297 se vistió como un monje franciscano y, con las armas escondidas en el hábito, pidió asilo en la Roca. Cuando se le permitió la entrada, mató a los guardias que custodiaban la fortaleza para instalar la dinastía en este pequeño rincón Europeo. La conquista se extendió en el tiempo, pero Francisco es considerado históricamente como el fundador del Principado y el escudo de los Grimaldi así lo demuestra. En este símbolo se puede observar a dos franciscanos empuñando una espada, rodeado por el Collar de la Orden de San Carlos, sobre un manto rojo forrado de armiño, rematado con la Corona del Príncipe y el lema: DEO JUVANTE (con la ayuda de Dios).

Dos años antes de asediar el Principado, Francisco Grimaldi contrajo matrimonio con Aurelia del Carretto, con la que no tuvo descendencia. A su muerte, en 1309, fue sucedido por su primo e hijastro Rainiero I, que pertenecía a la misma rama de los Grimaldi que conocemos en la actualidad, aunque cabe destacar que en 1793, en plena Revolución francesa, Mónaco perdió su independencia. El jefe de Estado es Alberto de Mónaco desde abril de 2005, cuando falleció su padre, Rainiero III, cuyo centenario se celebra precisamente este 2023. El heredero es el príncipe Jacques, que nació en diciembre de 2014 como mellizo de la princesa Gabriella.

Todos los entresijos de esta historia intergeneracional quedarán reflejados en una película que se titulará Parte I: The Rock. “La verdadera historia de la fundación de los Grimaldi de Mónaco hace unos siete siglos es una de las historias más cautivadoras que he tenido la oportunidad de descubrir gracias a la iniciativa de Beatrice, Andrea y Pierre”, ha indicado Dimitri Rassam, vinculado a esta familia por su matrimonio con Carlota Casiraghi, hija de Carolina de Mónaco. El productor, acompañado de sus cuñados, está estos días en el Festival de Cannes, donde quizá dentro de unos meses puedan volver para presentar este proyecto tan personal que comparte tintes con la exitosa serie The Crown sobre los WIndsor.

