Carlota Casiraghi habla como nunca de la maternidad y de las aficiones compartidas con sus hijos

Lleva una tranquila rutina en París, alejada del foco mediático excepto para acudir a los actos más señalados del Principado de Mónaco. Carlota Casiraghi se ha sincerado sobre los aspectos más personales de su vida como madre de dos niños: Raphaël Elmaleh (8 años) y Balthazar Rassam (4 años). La nieta de Grace Kelly y el príncipe Rainiero, de 36 años, asegura que su día a día, lejos de lo que muchos pueden pensar, no dista tanto del que viven otras mujeres y madres. "Yo diría que mi día típico no es tan emocionante o diferente al de muchas mamás", ha asegurado en Town&Country, donde se ha sincerado acerca de la maternidad, de los gustos de sus hijos, de su interés por la filosofía y de los valores que ha aprendido de su progenitora.

Desde que en diciembre de 2013 llegó al mundo su primer hijo, la vida de Carlota cambió de manera radical. Ahora la sobrina de Alberto de Mónaco ha hablado de los desafíos que implica ser madre, una experiencia con momentos duros y también sorprendentes, según sus palabras. "Todos los días pasas por momentos en los que te preocupas por tus hijos o que te agotan, y luego pasas por otros en los que compartes mucho con ellos y ni te cuestionas el hecho de que son lo más importante en tu vida", ha indicado. La maternidad también ha cambiado la relación con su madre, la princesa Carolina, con la que siempre ha mantenido una excelente conexión. Carlota, undécima en la línea de sucesión al trono monegasco, se siente más cerca de su progenitora y reconoce que entiende más cosas sobre ella desde que tiene niños.

“Cuando te conviertes en madre está el hecho de que la tuya acepta que no es la única que es madre. Y eso es muy liberador. Muchas mujeres sienten que tienen ese poder también, de dar vida, y no es algo que solo le deben a su madre. Entonces, por supuesto, reflexionas de manera diferente… Porque la relación madre-hija es muy compleja” comentó, apuntando sin embargo que no le gusta dar demasiados detalles sobre la relación privada que tiene con su madre. Otra de las cosas que ha cambiado tras haber sido mamá es su manera de vestir, más cómoda a pesar de las joyas de diseño que cuelgan en su armario heredadas de su abuela Grace Kelly. “Son deportivas, camiseta y americana. No es que necesariamente me guste vestirme así, pero con los niños no tengo tiempo para elegir un atuendo genial”.

La lectura es una de las grandes pasiones de Carlota, una afición que han heredado sus dos hijos. Su primogénito, nacido durante su relación con el actor Gad Elmaleh, suele leer cómics clásicos como Tintín y los Pitufos y recientemente ha quedado encantado con las páginas de El Principito. El pequeño de la casa, fruto de su matrimonio con el productor de cine Dimitri Rassam, se decanta más por la mitología griega, centrándose en las historias de Zeus y Hércules. Aí lo ha contado la propia Carlota durante la séptima edición de Rendez-vous Littéraires en la Rue Cambon, una cita sobre literatura celebrada en la biblioteca del recordado Karl Lagerfeld (un evento recogido por la citada publicación).

Explica Carlota que, pese a la expectación que hay siempre sobre su familia y claro sobre ella misma, se mantiene un tanto ajena a las opiniones de la gente. “El hecho de que otras personas puedan estar interesadas en tu vida no es necesariamente algo de lo que debas estar orgulloso o abrumado, porque al final lo más importante es lo que construyes personalmente y para las personas que te rodean” explica. “No puedes darle demasiada importancia a lo que otras personas piensan de ti. Lo que significa que si voy a un restaurante y hay personas que me miran, de alguna manera simplemente no lo veo. No porque no sea consciente, es solo que es algo a lo que he decidido no dar importancia. De lo contrario, te asfixia” concluye.

Es sin embargo consciente de que cada una de sus decisiones puede provocar una reacción, aunque de nuevo reitera que cuando toma decisiones no deja que esto le afecte. “Por supuesto, hay momentos en los que es difícil sentir que no puedes hacer las cosas sin que alguien comente o se entrometa”, dice. “Pero pienso que he tomado decisiones en las que lo que hago o las cosas que desarrollo a través del estudio, a través de la escritura, a través de todas las cosas que me interesan profundamente, al final es algo en lo que nadie puede interferir”.