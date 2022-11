Dimitri Rassam, muy cariñoso con Carlota Casiraghi en su debut el día más importante para los Grimaldi

Las celebraciones del Día Nacional de Mónaco están dejando imágenes muy esperadas, como el regreso de la princesa Charlene y el debut de Dimitri Rassam en esta festividad tan señalada. El productor contrajo matrimonio con Carlota Casiraghi en 2019 y tienen un hijo llamado Balthazar que nació un año antes de su enlace, pero siempre ha apostado por mantenerse al margen del foco mediático y son escasas las ocasiones en las que se le ha visto acompañar a los Grimaldi en actos públicos. Ahora ha dado un paso más y se ha sumado a la Familia Principesca este 19 de noviembre, la fecha más destacada del país europeo.

Dimitri, que es hijo de la actriz Carole Bouquet, ha formado parte de todos los actos que se han celebrado en el Principado este sábado. Primero le hemos visto en el tradicional Te Deum celebrado en la catedral de Nuestra Señora Inmaculada. El productor no se ha sentado con su esposa sino en un banco situado justo detrás, junto a sus cuñadas, Tatiana Santo Domingo y Beatrice Borromeo. A su lado también se han colocado Camille Gottlieb y Marie Ducruet, nuera de la princesa Estefanía. Tras la liturgia ha posado con toda la familia en el Palacio Grimaldi, en el que instantes después, ya colocados en los balcones, ha saludado a los monegascos.

En el balcón hemos visto cómo Carlota Casiraghi y su marido compartían miradas llenas de complicidad mientras observaban divertidos la efusividad de los más pequeños, que no dejaban de ondear unos banderines de Mónaco entre aplausos del público. Para que Balthazar, que acaba de cumplir cuatro años, no se perdiera ningún detalle de la celebración, ha habido un momento en el que su padre lo ha cogido en brazos. El pequeño no dejaba de observar con gran curiosidad todo lo que ocurría a su alrededor mientras hablaba con sus padres. El nieto de Carolina de Mónaco también ha podido asomarse con su hermano mayor y sus primos mientras que en balcones contiguos estaba el resto de la familia.

La reaparición de Carlota Casiraghi y Dimitri Rassam se ha producido en medio de rumores de un nuevo embarazo. La última vez que vimos al productor francés con los Grimaldi fue este verano durante otra celebración muy importante para la familia: el Baile de la Rosa. El productor posaba con toda la familia en la Salle des Etoiles del Sporting Monte-Carlo, que nos trasladaba hasta la era dorada de Hollywood gracias a su temática, "Los años 20, el regreso". Horas antes el matrimonio también acudió al Festival de Cannes. Al margen de estas apariciones, llevan una vida tranquila y discreta en París.

Su doble enlace

La pareja contrajo matrimonio el 1 de junio de 2019 en una ceremonia civil y completamente privada en Mónaco. En los jardines del Palacio Grimaldi ofrecieron un bufé-picnic informal y posteriormente se trasladaron hasta La Vigie, una de las villas más espectaculares de Montecarlo en la que se organizó una fiesta de largo. Al día siguiente, el domingo, culminaron la maratón de celebraciones con un desenfadado brunch en el Yacht Club de Mónaco. Casi un mes después, el 29 de junio, tuvo lugar su enlace religioso. Lo celebraron en la abadía de Sainte-Marie de Pierredon, situada en Saint-Rémy-de-Provence.