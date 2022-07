La familia Grimaldi disfruta del esperado regreso del Baile de la Rosa con la ausencia de la princesa Charlene

La Salle des Etoiles del Sporting Monte-Carlo ha hecho honor a su nombre y, engalanada para la ocasión, vuelve a ser el escenario del Baile de la Rosa, que ha regresado a Mónaco con todo su esplendor tras dos años sin poder celebrarse debido a la crisis sanitaria. Esta gala es muy significativa para el príncipe Alberto, la princesa Carolina y el resto de la familia, que honra el recuerdo de la princesa Grace, pues es la fundación en su memoria la impulsora de la cita. No han querido faltar por tanto al esperado acontecimiento gran parte de los Grimaldi, aunque ha destacado la ausencia de la princesa Charlene. Con el glamour y la elegancia de la que siempre hacen gala, han ejercido de perfectos anfitriones en una fiesta que tiene la solidaridad como eje central.

El soberano monegasco ha acudido a la celebración junto a la princesa Carolina, quien tiene un papel fundamental puesto que preside la Fundación Princesa Grace, organismo con el que nació este Baile de la Rosa. El dinero recaudado en la velada (se organizan subastas de todo tipo) va a parar a los proyectos humanitarios que dan sentido a su funcionamiento y que tienen a los niños desfavorecidos como objetivo. La todavía mujer de Ernesto de Hannover también ha contado en su gran noche con el apoyo de sus cuatro hijos y sus respectivas parejas. Carlota Casiraghi con Dimitri Rassam, Andrea Casiraghi y Tatiana Santo Domingo, Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo así como Alexandra de Hannover junto a Ben-Sylvester Strautmann han formado parte de la velada.

Para la Familia Principesca tiene un gran importancia esta cita, y eso queda reflejado en sus impresionantes looks así como en los gestos de entusiasmo que han hecho desde su llegada. Siempre apostando por el hermetismo y la discreción, en este caso Carlota Casiraghi y su marido, padre de su hijo menor, se han dejado ver cómplices y muy naturales ante los focos. También impresionante hemos visto a la única hija que tuvo la princesa Carolina con Ernesto de Hannover. De hecho, la princesa Alexandra ha incluido por primera vez en el posado del Baile de la Rosa a su pareja, aunque ya la había acompañado en otras ocasiones. Entre las personalidades a las que hemos visto pasar por la alfombra roja se encuentran Carlos Felipe de Orleans, Shirley Bassey, Sabrina Dhowre Elba, Fanny Ardant o Janet Jackson.

El escenario de la velada, cuya fecha se cambió de marzo a julio por el avance de la pandemia, es espectacular. La temática de esta edición es "Los años 20, el regreso" y todos los asistentes han conseguido viajar a la citada época gracias a la cuidada decoración. Vemos elementos chics y glamourosos que emulan el Hollywood de hace un siglo y recuerdan también a la ciudad de París, con piezas de la escuela Bauhaus o el representativo art déco. Desde la entrada al escenario, todo supone un mágico viaje en el tiempo del que se ha encargado Chiristian Louboutin, que es el director artístico de la gala tras coger el testigo de Karl Lagerfeld después de su fallecimiento. Este sábado se inaugurará también en el Grimaldi Forum Monaco una exposición dedicada al diseñador de calzado que estará abierta hasta el próximo 28 de agosto.

Luces, colores y mucho ritmo han marcado esta velada en la que no ha faltado la nota cultural, ámbito al que tan unida está la princesa Carolina, encargada de elaborar el listado de asistentes que agotaron las entradas hace ya varias semanas. A lo largo de la noche el músico Charly Voodoo, la bailarina Amélie Poulain, la patinadora Marawa, la artista Corine, la DJ Amina y la vedette Dita Von Teeese entretendrán a los asistentes. Con esta última, ex de Marily Manson, coincidió Alberto de Mónaco a finales de primavera, pues la conocida como reina del burlesque y musa de la estética pin up representó su espectáculo The Art of the Teese en la Ópera de Montecarlo y el soberano no dudó en felicitarla.

La última vez de Charlene en la gala

Desde su matrimonio con el príncipe Alberto hace justo once años, son escasas las veces que Charlene de Mónaco se ha sumado a los Grimaldi en esta velada solidaria en la que siguen la estela que dejó marcada la recordada princesa Grace. La última vez que la mujer del príncipe Alberto formó parte de esta cita fue en 2014. No se esperaba por tanto que esta vez acudiera, teniendo en cuenta además que aún está recuperándose del problema que la mantuvo alejada de la vida pública durante quince meses, hasta finales de abril. Poco a poco ha ido retomando su agenda en el Principado, pero ha apostado por hacerlo de forma paulatina ya que su salud "todavía es frágil y no quiero ir demasiado rápido". Aunque según va pasando el tiempo se encuentra "más serena", tiene presente que "el camino ha sido largo, difícil y muy doloroso".