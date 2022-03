El inesperado y simpático acompañante de Louis Ducruet y Marie Chevallier en su foto nupcial

Ya convertidos en marido y mujer tras casarse tanto por lo civil como por la iglesia en Mónaco, Louis Ducruet y Marie Chevallier inician una nueva etapa en sus vidas. Un capítulo en el que ambos tiene un montón de planes de futuro conjuntos entre los que se encuentra la idea de formar una familia. El hijo de Estefanía de Mónaco ha asegurado que para dar ese paso aún van a esperar un tiempo, pero lo cierto es que los dos consideran que ya tiene en casa a un bebé. Se trata de su perro, Pancake, quien ocupa un importante papel en sus vidas tal y como han demostrado al llevarle a su boda en el Ayuntamiento del Principado.

VER GALERÍA

Las primeras imágenes de Louis y Marie como marido y mujer

Después de darse el "sí, quiero", la pareja posaba con su mascota, a quien habían engalanado para la ocasión con un original pañuelo que simulaba una camisa, una chaqueta y una pajarita de color rojo. Una divertida y singular foto de familia con la que nadie contaba, pero ellos querían que su perro formara también parte de la celebración ya que para ambos es muy especial desde que en septiembre de 2018 le dieron la bienvenida. De hecho, es habitual que ambos compartan fotos con él, al que se refieren como Pancake Ducruet en redes sociales.

VER GALERÍA

"Llena mi corazón sin intentarlo", "Mi bebé está creciendo muy rápido", "El viaje de la vida es más dulce cuando se viaja con Pancake", "Somos afortunados de tener a este pequeño niño en nuestras vidas, la felicidad que trae en nuestro día a día es simplemente indescriptible", "Amor incondicional" o "Es el mejor cachorro del mundo" son solo algunas de las palabras que Marie Chavallie y Louis han dedicado últimamente a su perro.

VER GALERÍA

Pancake llegó a la vida de la pareja de manera casual. El sobrino del príncipe Alberto y Marie querían esperar a después de la boda para tener perro, pero las cosas cambiaron cuando Camille, la hermana pequeña de él, salvó a Pancake en Rumanía mediante Way of Freedom, una asociación que ayuda a cuidar a los perros callejeros. "Vimos el perro y Marie le pidió a Camille todos los detalles sin decirmelo. Completó los papeles a mis espaldas y me dijo que teníamos que ir a París a recogerlo. Fue una sorpresa para mí", aseguraba Louis en HelloMonaco.

Loading the player...

Una gran fiesta y fuegos artificiales para culminar el 'sí quiero' de Louis Ducruet y Marie Chevallier