Primeras imágenes de Louis Ducruet y Marie Chevallier como marido y mujer

Este viernes por la tarde Marie Chevallier y Louis Ducruet sellaban su amor en el Ayuntamiento de Mónaco ante la presencia de sus familiares y amigos más cercanos. Los novios ponían así el broche de oro a su relación de siete años y horas después se difundía su primera imagen como recién casados. Para la ocasión, y tal y como puede verse en la que es su primera fotografía oficial como marido y mujer, Marie Chevallier optó por un diseño de Rosa Clará, cuyo atelier de Barcelona visitó hace solo unos días con una amiga.

Marie Chevallier confía en la moda española para su boda civil con Louis Ducruet

VER GALERÍA

"¡Espectacular boda real! Nos gustaría felicitar a Marie Chevallier y Louis Ducruet, una pareja preciosa y encantadora, por su matrimonio. ¡Os deseamos todo lo mejor! Nuestra diseñadora, Rosa Clará ha diseñado el vestido de Marie Chevallier para su boda civil con Louis Ducruet, en Mónaco. Escogió un sofisticado y ligero vestido pantalón elaborado en crepe de seda y bordado con encaje en la zona de la cintura. El diseño, sin mangas, presenta un sutil escote en forma de V y una delicada espalda abierta. No podemos sentirnos más orgullosos de formar parte de un día tan memorable y de una boda tan emocionante. Muchas gracias por confiar en nosotros y en nuestros valores, ¡ha sido un placer!", escribía la diseñadora junto a la instantánea en cuestión.

Loading the player...

Con todo, este fin de semana la atención mediática ha estado puesta no solo en los novios, sino también en la madrina, Estefanía de Mónaco. Una vez más volverá a acaparar flashes sin pretenderlo. Hacía mucho tiempo que no se encontraba en una situación similar, quizá desde que fue plenamente consciente de que no quería ser una princesa ortodoxa.

VER GALERÍA

La pareja ha celebrado su enlace religioso este sábado la Catedral de la capital monegasca, la misma en la que contrajeron matrimonio los abuelos maternos de Louis: Rainiero y Grace Kelly. Precisamente el novio ha querido homenajear al príncipe el día de su boda celebrando su matrimonio en el mismo lugar en el que fue enterrado. Y es que Desde su nacimiento, el hijo de Estefanía de Mónaco siempre estuvo muy unido a Rainiero. Las muestras de cariño y ternura delante de las cámaras eran muy frecuentes entre ambos. Louis siempre admiró a su abuelo y en los últimos tiempos incluso le copió el look.

Loading the player...

Primeras imágenes de Louis Ducruet y Marie Chevallier como marido y mujer