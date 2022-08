Carlota Casiraghi cumple 36 años en un momento de gran exposición mediática

Carlota Casiraghi cumple este miércoles 36 años en un momento de tranquilidad y serenidad en su vida personal, de gran exposición pública y una agenda imparable. Atrás quedó la época en la que la hija de la princesa Carolina de Mónaco defendía férreamente su privacidad a toda costa restringiendo al máximo sus salidas. La nueva Carlota no solo desfila para Chanel o aparece en la hípica, sino que deslumbra en acontecimientos privados y ha regresado a los actos oficiales más importantes de Mónaco, apoyando a su madre, la princesa Carolina, y a su tío, el príncipe Alberto, en algunos citas institucionales en los que también ha aparecido uno de sus hijos y su marido, el productor cinematográfico, Dimitri Rassam, con el que cumplió en junio tres años de matrimonio.

Está feliz, cargada de proyectos y sigue siendo una de las ‘reinas’ del estilo con su chic, su belleza y su magnetismo que la ha hecho ser embajadora de Chanel. Todo ello sin abandonar sus intereses filosóficos, literarios y feministas. En un debate sobre lectura y mujer que tuvo lugar en otoño sobre la figura de Virginia Woolf dijo que: “Luchó toda su vida por desafiar las convenciones de su tiempo y defender la capacidad de las mujeres para escribir y crear”.

Se atreve con todo y también ha dado el salto a las ondas a través de un podcast, Les Rencontres, en el que habló en primavera como nunca sobre cómo le afectó la muerte de su padre, el recordado Stegano Casiraghi. “Para un niño que pierde un padre muy joven, en un momento en el que la memoria aún no está formada, es un gran desafío que no se debe banalizar”, aseguró en una entrevista en la revista francesa Les Inrockuptibles. La pérdida de su padre fue determinante para que se refugiara en la literatura e intentara buscar respuestas en los libros y en la filosofía.

Sin embargo, este último año, si hay algo con lo que la hermana de Andrea y Pierre Casiraghi ha sorprendido es con su regreso al Palacio Grimaldi. Carlota acudió al Día Nacional de Mónaco tras tres años de ausencia el pasado 19 de noviembre. Regresó a lo grande, con un vestido-abrigo metalizado de lo más vanguardista y con su hijo Raphaël, que en diciembre cumplirá nueve años, y que es fruto de la relación que mantuvo con el actor Gad Elmaleh. Desde 2017 no se la veía en este acto, pero quiso estar junto al monarca monegasco apoyándolo, junto con el resto de la familia ante la ausencia de la princesa Charlene, que ha estado más de un año alejada de la escena pública por una infección otorrinolaringológica.

Más tarde y ya con el 2022 empezado, Carlota volvió a dejarnos con la boca abierta cuando conjugó dos de sus grandes pasiones: la moda y la hípica. Desfiló para Chanel en un espectáculo sin precedentes en la Alta Costura de París a lomos de un caballo. No ha sido su única aparición de alto impacto en un acto relacionado con el diseño. En mayo, con un look en denim de la maison francesa, la nieta de Grace Kelly volvió a convertirse en el centro de todas las miradas en la presentación de la colección Crucero 2022/2023. En la cita coincidió con su madre y con su suegra, Carloe Bouquet además de con su prima Pauline Ducruet y su cuñada, Tatiana Santo Domingo. Días más tarde aparecio espectacular en el Festival de Cannes con un vestido de escote hatler en azul noche y un moño con raya al lado.

La primavera ha sido especialmente intensa para Carlota que a finales de mayo acudió junto a sus hermanos, cuñadas y sobrinos al Gran Premio de la Fórmula 1. También allí llevó a su pequeño Raphäel y ella volvió a destacar con un vestido mini. Días después coinicidía de nuevo con ellos de nuevo en la boda de unos amigos en Roma, en la que le acompañó su marido, convirtiendo las calles de la capital italiana en un desfile de glamour.

Una de sus más recientes apariciones se produjo hace un mes con motivo del Baile de la Rosa 2022 donde con un conjunto de pantalón blanco y un falso bob participó junto a su marido apoyando a su tío Alberto y a su madre e incluso se atrevió a saltar a la pista de baile con su hermana Alejandra de Hannover y Beatrice Borromeo en una gala cuya temática fue Los años 20, el regreso.

