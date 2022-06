La familia Grimaldi deslumbra en Roma como invitados al enlace de unos amigos

La familia Grimaldi también está de boda este fin de semana, algunos miembros de la casa real monegasca han sido captados por los objetivos acudiendo a un compromiso muy especial, la boda de unos amigos, que ha tenido lugar este fin de semana en Italia. Carolina de Mónaco, Carlota Casiraghi y su marido Dimitri Rassam, Alejandra de Hannover, Beatriz Borromeo, Andrea Casiraghi y Tatiana Santo Domingo no han pasado desapercibidos paseando por la ciudad de Roma con sus impecables looks de perfectos invitados. Una aparición sorpresa para acudir a la boda de Nikolaus y Vanina, amigos de la familia, que aunque residen en Mónaco, hoy celebraban su enlace en la Basílica de San Lorenzo in Lucina de Roma.

Carlota ha sido la más atrevida, apostando por el look más vivo y colorido de todos, la hija de Carolina de Mónaco lucía un conjunto de Chanel de dos piezas que combinó con unos zapatos negros y bolso morado. A su lado, Tatiana Santo Domingo escogió para la ocasión un vestido negro de lunares blancos de la marca Alessandra Rich, combinado con unas sandalias de Charlotte Olympia Dellal, bolso de Glorinha Paranagua y gafas Ray-Ban. Beatrice Borromeo, la mujer de Pierre Casiraghi ha escogido un precioso vestido largo de flores bordadas firmado por Dior que ha acompañado de un bolso dorado.

Carolina de Mónaco, fiel a su estilo ha lucido un traje clásico, de falda y chaqueta, firmado por Chanel. La hija de Grace Kelly ha acudido a la cita también junto a su hija Alejandra de Hannover, a la que hemos podido de de nuevo del brazo de su novio Ben-Sylvester Strautmann. Impecables también con elegantes trajes, Andrea Casiraghi y Dimitri Rassam, han demostrado su buena sintonía y complicidad, charlando juntos a la entrada del templo.

-Charlene de Mónaco da positivo en covid-19

Tras la sorpresa ayer de la confirmación por parte de la casa real de monegasca del positivo en Covid-19 de la princesa Charlene de Mónaco, cuyo estado de salud según aclararon fuentes oficiales "no es preocupante" pero “tendrá que permanecer en aislamiento unos días”, tal y como marcan las autoridades sanitarias, hasta dar positivo. Hoy el resto de la familia tampoco ha asistido a la Waterbike Challenge, la carrera de bicicletas acuáticas que organiza la fundación de la princesa y que se celebraba este domingo en La Riviera. Los Grimaldi tenían un compromiso privado y han causado sensación con su estelar aparición en Roma.