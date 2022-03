Carlota Casiraghi asiste con su hijo Raphäel al Día Nacional de Mónaco, después de tres años de ausencia

Llega el 19 de noviembre y todas las miradas se fijan en el Principado de Mónaco. Desde 1949 se celebran los actos del Día Nacional, que este año cuenta con una notable ausencia: la de Charlene de Mónaco. Sin embargo, ha habido una agradable sorpresa a primera hora cuando se ha visto a Carlota Casiraghi, que no asistía a esta convocatoria desde 2017, llegando a la catedral de Mónaco. La hija de la princesa Carolina ha vuelto a demostrar por qué está considerada como una de las mujeres con más estilo de la realeza europea con su elección de vestuario: un abrigo-vestido de Chanel en tono dorado, ceñido a la cintura, y unos grandes pendientes en el mismo tono. Se ha sentado junto a sus hermanos Andrea, Pierre y Alexandra y sus primos Louis, Paulina y Camille en los lugares reservados para la familia. Junto a las princesas Carolina y Estefanía, las mujeres de Andrea y Pierre, Tatiana Santo Domingo y Beatrice Borromeo, la esposa de Louis Ducruet, Marie, y los hermanos de Charlene, Gareth (con su mujer Roisin Galvin) y Sean Wittstock, han arropado al príncipe Alberto en esta jornada en la que el recuerdo de la Princesa está muy presente, pues se rendirá además un pequeño homenaje a sus diez años de matrimonio. Más tarde se han unido los hijos de Alberto, Jacques y Gabriella, y los nietos de la princesa Carolina a la fiesta.

Carlota, de 35 años, participó por última vez en el Día Nacional hace cuatro años, en 2017, edición a la que acudió con su hijo mayor, Raphäel, que en diciembre cumple ocho años. Ha sido con él con quien ha estado también en esta ocasión, convirtiéndose esta en la segunda vez que Carlota y su pequeño aparecen en este 2021 en el Principado. Ha estado Carlota muy pendiente de su pequeño, que no ha perdido detalle del desfile junto a sus primos. Se ha podido ver entonces en el balcón a la hija de Carolina conversando con su madre y su cuñada Tatiana Santo Domingo y haciéndole carantoñas a los niños. En otoño de 2018 nació su segundo hijo, Balthazar, que tiene tres años y es fruto de su amor con el productor Dimitri Rassam, con el que se casó en verano de 2019. Su marido y su hijo pequeño son los únicos miembros de la familia que no han participado en estos fastos todavía. A Raphäel ya se le había podido ver con su madre y su abuela el pasado julio en la clausura del Concurso Internacional de Salto de Montecarlo, del que su madre es presidenta honoraria, una cita significativa pues ocho años antes fue allí donde se confirmó precisamente su primer embarazo.

Carlota y Dimitri Rassam, de 39 años, llevan una vida discreta y tranquila en París con los niños y no suelen prodigarse demasiado en compromisos públicos. El pasado verano sí que asistieron al festival de Cannes, que fue su primera aparición juntos en un año y es una de las citas a las que el cineasta suele ser fiel (ya estuvo en 2019 con su mujer). Carlota también estuvo junto a su familia, esta vez sin su marido, en el Baile de la Cruz Roja que se celebró en la época estival en el Principado.

El príncipe Alberto hablaba de la ausencia de su mujer Charlene estos días, explicando cuál es su estado de salud. Después de pasar seis meses en Sudáfrica, su país natal, aquejada de una grave infección otorrinolaringológica, la Princesa regresaba el pasado 8 de noviembre al Principado. Sin embargo, no está previsto que cumpla con ningún compromiso público por el momento pues, como explicó el Soberano, no está ahora en Mónaco y necesita recuperarse. "No está en el Principado, pero podremos visitarla muy pronto. No puedo decir más por discreción”, apuntó. "Está mejor, pero todavía necesita descanso y paz. Hay fatiga, no solo física, que solo se puede tratar con un periodo de descanso y seguimiento" comentó.

Horas antes de que dieran comienzo las festividades, la Princesa puso un mensaje en sus perfiles sociales, un breve vídeo en el que se ve la bandera del Principado ondeando mientras suena el himno nacional. Un homenaje en la distancia a su país de adopción que cobra mucho significado tras los últimos acontecimientos. Durante la misa en la catedral de Mónaco con la que dio inicio la jornada, el arzobispo del país, monseñor Dominique-Marie David, le dedicó unas palabras a la Princesa, deseando su pronta recuperación y sus hijos Jacques y Gabriella protagonizaron el momento más tierno desde el balcón, mostrando unos dibujos en los que se podía leer "te echamos de menos, mami" y "te queremos, mami".