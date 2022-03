Alberto de Mónaco celebra el Día Nacional por primera vez sin Charlene, pero acompañado del resto de su familia

Mónaco vive su día grande este viernes con la celebración de su Día Nacional. Una fiesta que ha vuelto a reunir a toda la familia Grimaldi, pero que este año se ha visto eclipsada por la ausencia, por primera vez, de la princesa Charlene. La esposa del príncipe Alberto se ha retirado temporalmente de la vida pública para recuperar la salud, según un comunicado oficial de Palacio emitido esta misma semana. Aunque se esperaba con gran expectación su regreso institucional, finalmente no se la ha podido ver. La Princesa regresó el pasado 8 de noviembre al Principado, después de haber permanecido durante seis meses en Sudáfrica, su país natal, aquejada de una grave infección otorrinolaringológica que la impidió volar al no poder igualarse la presión. De hecho, Charlene ni siquiera se encuentra en el Principado tal y como confirmó su marido en una entrevista en vísperas de la fiesta grande monegasca. “No está en el Principado, pero podremos visitarla muy pronto. No puedo decir más por discreción”, manifestó el soberano que también dio pistas sobre la dolencia de la Princesa. “Hay fatiga, no solo física, que solo se puede tratar con un periodo de descanso y seguimiento”, afirmó. Así las cosas y a pesar de esta sonada ausencia, la familia principesca ha vuelto a brillar con la presencia del príncipe Alberto, sus hermanas, las princesas Carolina y Estefanía, y sus hijos, Pierre Casiraghi, con su esposa, Beatrice Borrmeo; Andrea Casiraghi, con Tatiana Santo Domingo; Carlota Casiraghi, Alejandra de Hannover y Louis Ducruet con su mujer, Marie, Pauline Ducruet y Camille Gottlieb.

El pequeño Principado ha amanecido este viernes con 610 pancartas y 680 banderas nacionales que permanecerán hasta el 6 de diciembre. Un día antes, este jueves por la noche el cielo monegasco se cubrió con 196 drones que dibujaron hasta diez palabras en el firmamento entre las que se enconraban la "A" y la "C" de Alberto y Charlene. Horas más tarde ha sido la Princesa la que compartía un significativo mensaje desde su retiro publicando un montaje con la bandera de Mónaco ondeando en los mástiles, mientras se escucha el himno nacional. Un breve clip, pero que tiene mucho significado pues manifiesta sus sentimientos por su tierra de adopción.

A las 9:30 horas, la familia principesca se ha dirigido a la catedral para participar en una misa de acción de gracias y un Te Deum que ha oficiado el arzobispo del país, monseñor Dominique-Marie David. Los primeros en ocupar sus asientos han sido todos los hijos de la princesas Estefanía y Carolina, acompañados por sus esposas. Ha destacado la presencia de Carlota pues desde 2017 no participaba en esta celebración. Ha llevado para la ocasión un impactante diseño dorado acolchadoy ha acudido a la catedral sin su marido, Dimitri Rassam, con el que se casó en 2019. El Príncipe ha llegado solo en un coche y en el otro vehículo lo han hecho las princesas Carolina, de negro, y Estefanía, con un abrigo gris y zapato plano. Los tres juntos han entrado al templo. Durante la ceremonia religiosa, que ha tenido un marcado carácter solemne, el arzobispo ha dicho que espera que la Princesa recupere pronto su salud. También se encontraban entre los presentes los hermanos de Charlene, Gareth Wittstock, acompañado por su mujer, Roisin Galvin, y Sean Wittstock.

Tras la ceremonia, a las 11:00 horas, ha habido una vistosa entrega de insignias y medallas en Palacio que han dado paso a un desfile militar. Ha sido en ese momento cuando han aparecido en el patio de la residencia Grimaldi Jacques y Gabriella, los mellizos de Alberto y Charlene de seis años. Muy formal, Jacques ha lucido el traje de carabinieri, mientras que su hermana, que no ha soltado la mano de su tía Estefanía, ha llevado un abrigo de paño en color caldera y una boina blanca. Los hermanos se llevan tan bien que en algunos instantes se han cogido de la mano y a pesar de que en ciertos momentos acusaban el cansancio, han aguantado fenomenal. La princesa Carolina ha estado muy pendiente de su sobrino pequeño al que le iba explicando lo que iba sucediendo. Los niños también han participado del besamanos, poniendo la nota simpática a la jornada.

Acompañado de su familia y por miembros del Gobierno, el soberano monegasco ha conndecorado a 49 soldados de las Fuerzas Armadas que han sido distinguidos como caballeros de la Orden de San Carlos. Además, se han entregado las medallas de honor al trabajo a 17 empleados de Palacio. Un desfile ha cerrado la ceremonia por la Puerta de Honor. También ha participado un destacamento motorizado compuesto por nueve motociclistas del cuerpo de Carabinieris del Príncipe, cuatro de rescate y antifuego, que han hecho las delicias del publico asistente y de los pequeños royals.

Este año, como novedad, Alberto de Mónaco ha querido conmemorar durante el Día Nacional sus diez años de matrimonio con la princesa Charlene. La pareja se dio el ‘sí, quiero’ el 2 de julio de 2011 en una ceremonia religiosa que tuvo lugar en el patio de la residencia principesca. El cuerpo de Carabinieris ha realizado el numero "10" con este motivo, mientras tocaba una banda militar, que ha adaptado el repertorio para la ocasión. Charlene, la gran ausente, no ha podido disfrutar en directo de este homenaje, que han seguido sus hijos y su marido desde uno de los balcones y que los tres han aplaudido con una gran sonrisa.

Como es tradición, la familia del Príncipe ha visto las representaciones militares desde Palacio. Este año, los balcones han estado especialmente llenos de las nuevas generaciones, ya que además de Jacques y Gabriella, los hijos de Alberto, también han asistido los nietos de la princesa Carolina. Al que no se ha visto es a Balthazar, el hijo de Carlota y su marido, Dimitri Rassam, que ya tiene tres añitos, pero sí ha estado su hermano Raphaël, el niño que Carlota tuvo con el humorista francés Gad Elmaleh que en diciembre cumplirá ocho años. India, Sacha y Maximilian, hijos de Andrea y Tatiana Santo Domingo, y Stefano y Francesco, los pequeños de Pierre y Beatrice Borromeo, no se han perdido el desfile como es tradición, regalando las imágenes más tiernas de la jornada.

Antes de retirarse de la balconada principesca y ante los vítores del gentío, los príncipes Jacques y Gabriella han sacado unos dibujos realizados por ellos, donde había corazones, en los que se podía leer: "Te echamos de menos, mamá" y "Te queremos, mami", que han sido recbidos con una gran ovación.

Tras los actos de la mañana, por la noche, la Ópera de Montecarlo acogerá el espectáculo Noche Española donde el tenor Plácido Domingo que interpretará obras de Sorozábal, De Falla, Serrano o Fernández Caballero, entre otros. El artista español presentará las piezas más famosas de la Zarzuela (La taberna del puerto o La del manojo de rosas) con sensuales arabescos interpretados por los bailarines de la compañía de Antonio Gades, cuya dirección artística recae en Stella Arauzo. Junto al barítono madrileño actuarán la soprano Saioa Hernández, y el tenor Ismael Jordi. Estarán acompañados por la Orquesta Filarmónica de Montecarlo. Dentro de los festejos con el Día Nacional se han instalado unas atracciones de feria en Puerto Hércules y un espectáculo humorístico y musical en el espacio Léo Ferré. Desde 1857 se celebra el día grande del Principado el 19 de noviembre. En un principio se conmemoraba el 4 de noviembre. Tras varios bailes de fecha, el príncipe Alberto decidió que fuera el 19 de noviembre.

