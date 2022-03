Comunicado oficial: Charlene de Mónaco se retira temporalmente de la vida pública para recuperar su salud

El Palacio Principesco de Mónaco ha hecho público un comunicado después de que la Princesa regresara el pasado 8 de noviembre tras haber estado los últimos seis meses en Sudáfrica, su país natal, aquejada de una grave infección de oídos, nariz y garganta, que la ha obligado a permanecer en el continente africano ante la imposibilidad de poder viajar. Este comunicado se ha producido después de que el pasado sábado, el príncipe Alberto acudiera a la Exposición Universal de Dubái acompañado por su hermana, la princesa Estefanía, y no por su esposa, como se esperaba en un primer momento. Estaba previsto que el 19 de noviembre, Día Nacional en Mónaco, la Princesa acudiera a los festejos, pero estas nuevas informaciones de Palacio han dado al traste con los planes iniciales: la Princesa se retira temporalmente de la vida pública para recuperar la salud.

VER GALERÍA

La declaración de la Casa Grimaldi es la siguiente:

El Príncipe Soberano y la Princesa Charlene quieren hacer la siguiente información pública:

- Sus Altezas Serenísimas han decidido que empieza un período de calma y descanso necesario para garantizar la mejor recuperación de la salud de la princesa Charlene. Teniendo en cuenta que ha luchado contra sus problemas de salud en los últimos meses, la Princesa está actualmente convaleciente y continuará haciéndolo durante las próximas semanas, dándole tiempo a recuperarse de un estado de profunda fatiga general. Proteger la comodidad y la privacidad es esencial para su recuperación, la ubicación de la princesa seguirá siendo estrictamente confidencial.

- Debido a esta situación, la pareja principesca lamenta anunciar que la princesa Charlene no podrá asistir a la Fiesta Nacional de este año ni a las celebraciones, junto a su familia y la gente de Mónaco. Tan pronto como ella se recupere, la Princesa espera poder llevar a cabo una vez más sus deberes junto al Príncipe y pasar tiempo con los monegascos.

- Durante este período temporal de descanso, la pareja principesca solicita amablemente que su privacidad y el entorno familiar sean muy respetados. La información sobre la salud de la Princesa se comunicará a su debido tiempo, antes de las vacaciones de Navidad.

VER GALERÍA

Se había generado una gran expectación por ver de nuevo a la Princesa en el balcón de Palacio, pero finalmente la imagen no se va poder producir. Hasta ahora la Princesa no había podido participar de la vida pública monegasca durante los últimos meses por encontrarse convaleciente y lejos de casa. Sin embargo, hasta que no ha regresado a Mónaco, la Casa Principesca no ha confirmado de manera oficial su ausencia de sus tareas institucionales. De hecho, su último acto público en Montecarlo fue el pasado enero con motivo de la festividad de Santa Devota. Después, ya en marzo, acudió a Sudáfrica para el funeral del rey zulú Goodwill Zwelithini, gran amigo suyo. En mayo participó, también en la nación que la vio nacer, en una campaña contra la caza furtiva de rinocerontes. Fue entonces cuando contrajo la grave infección otorrinolaringológica que la imposibilitó coger un vuelo de regreso al no poder soportar la presión. Durante este medio año, la Princesa se ha sometido a tres operaciones para solventar su problema que se originó tras una intervención bucal previa.

- Con sus hijos en el recuerdo y acompañada del rey Zulú, así fue la significativa despedida de Charlene en Sudáfrica

- Así han sido los seis meses de Charlene de Mónaco en Sudáfrica

VER GALERÍA

Durante este tiempo por tierras sudafricanas, la Princesa ha aparecido en contadas ocasiones visiblemente más delgada y dando la imagen de una cierta fragilidad. De hecho, Palacio ha informado que necesita "recuperarse de un estado de profunda fatiga general", aunque sin precisar qué dolencias tiene. Charlene no retomará su agenda oficial hasta que no se recupere. Además de su salud, el distanciamiento físico de la pareja principesca también provocó muchos comentarios. Su extraña ausencia de Mónaco provocó fuertes rumores de crisis con su marido, que ellos se encargaron de desmentir con declaraciones, entrevistas y con algunas fotografías. En agosto, el Príncipe y sus hijos, los mellizos, Jacques y Gabriella, a los que Charlene ha echado especialmente de menos durante su ausencia, viajaron a Sudáfrica para reencontrarse con ella. Los cuatro volvieron a protagonizar unas cariñosas imágenes cuando la Princesa regresó a casa, el pasado 8 de noviembre.

Loading the player...

Charlene de Mónaco se despide en el aeropuerto de Sudáfrica