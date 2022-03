Estefanía de Mónaco acompaña al príncipe Alberto en Dubái mientras Charlene se recupera en el Principado

El pasado lunes 8 de noviembre tenía lugar uno de los acontecimientos más esperados en Mónaco: el regreso de la princesa Charlene al Principado después de medio año sin poder salir de Sudáfrica a causa de una infección otorrinolaringológica por la que ha tenido que ser operada hasta en tres ocasiones. En la cuenta atrás para el reencuentro, el príncipe Alberto se mostraba esperanzado de que su esposa pudiera acompañarle en el viaje oficial a Dubái con motivo de la Exposición Mundial. Pero finalmente el soberano monegasco se ha desplazado este sábado a la capital árabe sin la compañía de Charlene. No obstante, ha estado muy bien acompañado por su hermana, la princesa Estefanía y dos de sus hijos.

El príncipe Alberto ha viajado hasta los Emiratos Árabes en compañía de su hermana menor y también se han sumado otros miembros de la familia principesca como el matrimonio formado por Luis y Marie Ducruet y Camille Gottlieb. Acompañados del director de la Expo 2020 de Dubái, y del ministro de Cooperación Internacional del Emirato, los Grimaldi han estado recorriendo el pabellón dedicado a Mónaco, donde se han quedado maravillados en una especie de túnel de espejos que el soberano no ha dudado en inmortalizar con su móvil, y han participado en una ceremonia celebrada en Al-Wasl Plaza como anticipo de su Día Nacional. Allí, Alberto de Mónaco ha ofrecido un discurso ante las autoridades con toda la pompa de las banderas y la banda de música que corresponde a esta conmemoración. También han podido disfrutar de algunos de los tesoros culturales más emblemáticos del Principado al asistir como público a un espectáculo del festival de circo de Montecarlo, un concierto de la orquesta de los carabinieri del Príncipe y una actuación del ballet de Montecarlo.

Además de las obligaciones oficiales, los más jóvenes de la delegación monegasca han aprovechado para hacer algo de turismo por la región. Hacía tiempo que no veíamos a Louis y Marie Ducruet en un acto oficial y han decidido aprovechar al máximo el viaje con una escapada al desierto, tal y como han compartido la nuera de Estefanía de Mónaco y Camille Gottlieb. Las dos cuñadas y amigas posaban con gafas de sol con una espectacular puesta de sol al fondo y han publicado un precioso mensaje que muestra su excelente relación: "Hermanas de otra madre".

No es la primera vez que Estefanía de Mónaco que, como su hermana Carolina, en los últimos años ha optado por un discreto segundo plano en lo que a la vida institucional se refiere, da un paso al frente cuando se le requiere. Durante los meses de ausencia de Charlene de Mónaco, las hermanas del Príncipe le han acompañado en diversos actos y parecen dispuestas a seguir en la misma línas hasta que la Princesa esté recuperada al cien por cien de su enfermedad.

La cuñada de Charlene de Mónaco, Chantell Wittstock ya había adelantado hace unos días que era posible que la incorporación de la Princesa a la vida institucional no fuese inmediata. Las últimas pruebas realizadas en Sudáfrica han sito todo un éxito, pero la recuperación aún no ha terminado y teniendo en cuenta que no pudo volar hasta el pasado domingo, es de esperar que sea prematuro volver a subirse en un avión. Así, las esperanzas de los monegascos están puestas en el príximo 19 de noviembre, el Día Nacional de Mónaco y momento de reunión de los Grimaldi por excelencia. ¿Veremos allí a la Princesa?