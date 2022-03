No está en el Principado Charlene de Mónaco reaparece con un significativo mensaje desde su retiro La mujer del príncipe Alberto no estará presente en las festividades del Día Nacional de Mónaco, pero no ha querido dejar pasar la oportunidad de conmemorarlo

Charlene será la gran ausente en las celebraciones del Día Nacional de Mónaco pues, como comentó el príncipe Alberto en una entrevista, su esposa no está en el Principado y además necesita tiempo y tranquilidad para recuperarse. Desde este retiro, no se ha comunicado el lugar en el que se encuentra, la Princesa no ha querido dejar pasar la oportunidad de participar aun en la distancia en las celebraciones que reúnen cada 19 de noviembre a la familia Grimaldi. Lo ha hecho publicando un montaje con la bandera de Mónaco ondeando en los mástiles, mientras se escucha el himno del Principado. Apenas un clip pero que tiene mucho significado pues manifiesta sus sentimientos por su país de adopción en una jornada en la que, por primera vez desde 2010, no acompañará a los suyos en las tradicionales citas.

“No está en el Principado, pero podremos visitarla muy pronto. No puedo decir más por discreción”, aseguraba el príncipe Alberto en Monaco Matin. “Está mejor, pero todavía necesita descanso y paz. No está en el Principado, pero podremos visitarla muy pronto. No puedo decir más por discreción. Hay fatiga, no solo física, que solo se puede tratar con un periodo de descanso y seguimiento”, manifestó Alberto, explicando el estado de su mujer. No estará así Charlene en la tradicional misa que se celebra en la catedral de Mónaco ni tampoco formará parte de la esperada foto de familia en el balcón del palacio, mientras tiene lugar el desfile militar. Es en estas ocasiones cuando se tiene la oportunidad de ver a los Grimaldi casi al completo, pues al príncipe Alberto y sus hijos se suelen unir las princesas Carolina y Estefanía con los suyos. También los nietos de Carolina suelen asomarse curiosos al balcón dejando esa estampa de las tres generaciones Grimaldi unidas, en la que se puede ver cuánto van cambiando los pequeños. A quienes no se ve desde 2017 en esta cita es a Carlota Casiraghi y sus dos niños.

Sí que estará presente en la ceremonia sin embargo, pues el príncipe Alberto, para conmemorar sus diez años de matrimonio con la Princesa, ha organizado un particular homenaje: los carabinieri harán una formación especial en el desfile mientras que la orquesta adaptará su repertorio musical. Será él quien lo siga desde el balcón, aunque seguro que Charlene hace lo propio en la distancia. El Palacio principesco difundía esta misma semana un comunicado oficial en el que se informaba que Charlene se retiraba temporalmente de la vida pública para recuperar su salud. Además de confirmar la ausencia de la Princesa en las celebraciones del Día Nacional, la Casa Grimaldi aseguró: “Proteger la comodidad y la privacidad es esencial para su recuperación, la ubicación de la Princesa seguirá siendo estrictamente confidencial”. De momento no se sabe cuándo retomará los compromisos de su agenda, aunque se apuntó a que se dará más información cuando se acerquen las fechas navideñas.

El último acto público de Charlene en Montecarlo fue el pasado enero con motivo de la festividad de Santa Devota. Después, ya en marzo, viajó a Sudáfrica para el funeral del rey zulú Goodwill Zwelithini, gran amigo suyo. En mayo participó, también en la nación que la vio nacer, en una campaña contra la caza furtiva de rinocerontes. Fue entonces cuando contrajo la grave infección otorrinolaringológica que la imposibilitó coger un vuelo de regreso por los problemas que le podría provocar la diferencia de presión. Durante los seis meses que ha permanecido en el país, la Princesa se ha sometido a tres operaciones para solventar el problema que se originó tras una intervención bucal previa. El pasado 8 de noviembre se la pudo fotografiar a su regreso al Principado junto a su familia aunque por ahora no está previsto que participe en ningún acto público.

