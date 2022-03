La Princesa estará ausente en el Día Nacional Alberto de Mónaco confirma que Charlene no está en el Principado y que su dolencia 'no es solo física' 'Está mejor, pero todavía necesita descanso y paz', ha dicho en una entrevista

Cuando quedan horas para que Mónaco se vista de largo para festejar su Día Nacional, el príncipe Alberto ha concedido una entrevista en la que arroja luz sobre uno de los misterios que envuelven a la princesa Charlene tras su regreso al Principado, después de pasar seis meses en Sudáfrica, su país natal, aquejada de una grave infección otorrinolaringológica. El soberano ha asegurado en Monaco Matin que su esposa “no está en el Principado, pero podremos visitarla muy pronto. No puedo decir más por discreción”, asegura en la publicación. Hace dos días, el Palacio principesco difundía un comunicado oficial en el que se informaba que Charlene se retiraba temporalmente de la vida pública para recuperar su salud. Además de confirmar la ausencia de la Princesa en las celebraciones del Día Nacional, que se conmemora este viernes, la Casa Grimaldi aseguró que: “Proteger la comodidad y la privacidad es esencial para su recuperación, la ubicación de la Princesa seguirá siendo estrictamente confidencial”.

Además de estas declaraciones, el hermano de las princesas Carolina y Estefanía ha aclarado como se encuentra su mujer. “Está mejor, pero todavía necesita descanso y paz. No está en el Principado, pero podremos visitarla muy pronto. No puedo decir más por discrección. Hay fatiga, no solo física, que solo se puede tratar con un periodo de descanso y seguimiento”, ha manifestado. Lo cierto es que el paradero concreto de Charlene de Mónaco es todo un enigma. Al principio se especuló con la posibilidad de que no viviera en el Palacio, según apuntó su cuñada Chantell, hermana de su hermano Sean Wittstock y miembro de la directiva de su fundación, en el Daily Mail.

El diario británico aseguró que antes de su viaje a Sudáfrica, que se produjo el pasado mayo, la exnadadora olímpica ya vivía la mayor parte del tiempo en un apartamento de dos habitaciones situado a unos 300 metros de la residencia Grimaldi. A su vuelta, su cuñada consideró que elegiría la opción más cómoda para ella. "No está claro aún donde se instalará ni nada de eso, es decir, acaba de llegar y tiene aún que situarse. La Princesa está muy contenta de ver a los niños y ellos de ver a su madre de nuevo", explicó. Sin embargo, las palabras de Alberto de Mónaco han vuelto a sembrar más dudas. Días después de que la Princesa pisara suelo monegasco, Chantell Wittstock dijo al medio sudafricano News 24 que: "La Princesa está extremadamente feliz de estar de regreso en casa con su familia".

Además de hablar de Charlene, el Príncipe también habla en esta nueva entrevista de su papel como padre con sus hijos pequeños, los mellizos Jacques y Gabriella, que el 10 de diciembre cumplirán siete años. El soberano quiere ser un padre presente en su día a día "para no tener arrepentimientos". "He escuchado a demasiados amigos y conocidos decirme que se arrepienten de no haber estado para sus hijos", asegura en el medio monegasco.

