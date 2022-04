Cronología de una ausencia: los 14 meses que Charlene ha permanecido alejada de la vida pública de Mónaco

La princesa Charlene regresó hace unas semanas al Principado para continuar con su recuperación "de un estado de profunda fatiga general". Una esperada noticia tras más de un año de ausencia. Sin embargo, la esposa de Alberto de Mónaco aún no ha retomado sus deberes oficiales, mientras recobra la salud por completo. Son ya catorce los meses que lleva alejada de sus compromisos institucionales desde que acudiera, junto a su marido a primeros de febrero de 2021, a un torneo de rugby, del que no trascendieron imágenes. Unos meses muy difíciles, en los que se ha sometido a varias operaciones quirúrgicas, ha ingresado en una clínica de Europa y ha estado separada de su familia. Analizamos fecha por fecha la cronología de esta significativa ausencia de la Princesa de la vida pública de Mónaco.

21 de enero de 2021. Retrato oficial en familia. Con motivo del nuevo año, el Palacio principesco distribuye unos elegantes retratos familiares de la pareja principesca con sus hijos en los que Charlene muestra su lado más sofisticado con un mono blanco y un espectacular collar.

26 de enero de 2021. La hoguera de Santa Devota. Nuevamente con su familia, la Princesa participa en las festividades de Santa Devota donde es testigo del encendido de fogatas en el puerto de Hércules.

27 de enero de 2021. La misa más solemne del año. Un día después, Alberto y Charlene acuden juntos a la misa homenaje a la patrona, esta vez sin sus hijos y marcada por las restricciones sanitarias. Es la última imagen de la Princesa en un compromiso oficial en Mónaco.

9 de febrero de 2021. Torneo de rugby. Junto al soberano, presencia el torneo Mónaco Sevens en el estadio Luis II, en la que técnicamente es su última aparición como consorte del Principado, aunque no trascendien imágenes del encuentro.

18 de marzo de 2021. Acude al funeral del rey de los zulúes. La Princesa se desplaza a Sudáfrica, su país natal, para acudir al último adiós de su gran amigo Goodwill Zwelithini, monarca de este grupo étnico. Se la ve muy afectada de negro riguroso y con mantilla cubriendo su cabeza.

20 de mayo de 2021. De nuevo en Sudáfrica con un rinoceronte. Sorprende al mundo con unas impactantes imágenes en las que aparece con un rinoceronte herido en el continente africano. A través de su Fundación participa en una campaña contra la caza furtiva de animales salvajes.

21 de mayo de 2021. Se le detecta una infección otorrinolaringológica. Palacio envía un comunicado en el que explica el diagnóstico de la cuñada de las princesas Carolina y Estefanía y que no puede salir del país. Se pierde el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco, la primera de otras muchas ausencias.

5 de junio de 2021. Reaparece en el cumpleaños de su sobrina. En familia, con su marido y sus hijos, se la ve en la fiesta de su sobrina Aiva Grace, hija de Sean Wittstock, su hermano pequeño.

23 de junio de 2021. Primera operación. Un comunicado enviado por su Fundación, y no por Palacio, informa de que es intervenida de una "infección severa de oídos, nariz y garganta", que contrajo en mayo y por la que se le recomienda no viajar a Mónaco.

1 de julio de 2021. Separados en su décimo aniversario de boda. Tan significativa fecha, Alberto y Charlene la pasan separados. Él, en Mónaco y ella, en Sudáfrica aquejada de su problema de salud. La exnadadora comparte unas imágenes en las que recuerda los momentos más románticos de su enlace.

6 de julio de 2021. 'Alberto es el pilar de mi vida'. En el medio sudafricano News 24, la Princesa asegura que "lo que ha sido extremadamente difícil es lo que me dijo el equipo médico que no podía volver para mi décimo aniversario de boda. Alberto es el principal pilar de mi vida, mi fuerza, sin su amor y apoyo no podría superar este momento tan doloroso".

9 de julio de 2021. Videollamada con Jacqui y Bella. Participa con sus pequeños Jacques y Gabriella en una campaña que consiste en coser mantas para una guardería. Lo hacen casi a la vez gracias a una videoconferencia en la que se desvela la cariñosa forma con la que llama a sus hijos en casa.

16 de julio de 2021. Surgen rumores de crisis matrimonial. Algunos medios hablan de una posible separación del monarca, mientras ella explica que la infección se produjo a raíz de una intervención en la boca en la que se le elevó el seno maxilar, un procedimiento habitual previo a la colocación de un implante.

23 de julio de 2021. Se pierde los Juegos Olímpicos de Tokio. El príncipe Alberto, miembro del Comité Olímpico Internacional y presidente del Comité Olímpico monegasco, viaja solo a la ceremonia de inauguración de las Olimpiadas, donde coincide con otros jefes de Estado. Antes de casarse, Charlene había sido nadadora olímpica.

13 de agosto de 2021. Entra de nuevo en quirófano. Una declaración del gabinete del Príncipe informa de esta nueva cirugía de cuatro horas bajo anestesia general. También se anuncia que su marido y sus niños "se unirán a ella durante su período de recuperación".

25 de agosto de 2021. El esperado reencuentro. Tras tres meses separados, Charlene se reencuentra con Alberto de Mónaco y sus hijos en Sudáfrica. El momento queda inmortalizado en una serie de entrañables imágenes familiares con las que el matrimonio zanja los rumores de crisis.

1 de septiembre de 2021. Nuevo ingreso hospitalario. Tras sufrir un desmayo debido a complicaciones de su infección tiene que acudir a urgencias, donde está en todo momento vigilada por su equipo de facultativos.

2 de septiembre de 2021. Las incendiarias declaraciones de Nicole Coste. La madre de Alexandre, el hijo que Alberto de Mónaco tuvo con una exazafata togolesa antes de casarse, rompe su silencio tras 16 años para conceder una entrevista en Paris Match en la que da su opinión sobre Charlene: "He vivido cosas que me han alertado e impactado".

7 de septiembre de 2021. La vuelta al cole de sus hijos. Alberto de Mónaco acompaña en solitario a sus mellizos a la escuela François d'Assise-Nicolas Barré para su primer día de clase. Charlene sigue en su país de origen recuperándose.

9 de septiembre de 2021. Charlene 'no se fue enfadada'. En la revista People el soberano concede una entrevista para poner fin a los rumores sobre su matrimonio. "No se fue porque estuviera enfadada conmigo o con cualquier otra persona. Iba a viajar a Sudáfrica para revaluar el trabajo de su Fundación allí y tomarse un tiempo libre con su hermano y algunos amigos", manifiesta.

3 de octubre de 2021. Reaparece en una imagen. Tras su hospitalización, reaparece con una imagen y un mensaje tranquilizadores. Sentada y con un libro que por su estructura podría ser la Biblia y un Rosarino colgado al cuello escribe: "Que Dios os bendiga".

8 de octubre de 2021. Llega la tercera operación. En un escueto comunicado, nuevamente la Fundación Princesa Charlene de Mónaco confirma la nueva intervención, con anestesia general, sembrando así las dudas sobre la verdadera gravedad de su estado de salud.

15 de octubre de 2021. 'No puedo esperar para volver a casa'. Tras su tercera cirugía, Charlene comparte una entrevista desde Sudáfrica donde se sincera sobre su estado de salud y sus hijos. "No puedo esperar para volver a casa y estar con mis hijos, les echo enormemente de menos. Creo que cualquier madre que haya estado separada de sus hijos durante meses se sentiría como yo".

17 de octubre de 2021. Reunión con el nuevo Rey zulú. Con una fotografía en blanco y negro con Misuzulu kaZwelithini, el actual rey de esta comunidad, Charlene muestra a la persona que es uno de sus máximos sostenes en el continente africano. "Gracias por tu amabilidad y apoyo", escribe junto a la instantánea.

8 de noviembre de 2021. El regreso a Mónaco. La imagen más esperada en el Principado se produce cuando Charlene regresa a casa y se reencuentra con su marido y sus hijos. Los cuatro protagonizan una cariñosa bienvenida donde no faltan los abrazos ni las flores.

16 de noviembre de 2021. Retirada de la vida pública. Cuando parecía que la Princesa se iba a incorporar a la rutina monegasca, Palacio sorprende de nuevo con un comunicado en el que anuncia que la Princesa no podrá asistir al Día Nacional y que se retira temporalmente de la actividad institucional para recuperar su salud.

18 de noviembre de 2021. Charlene se marcha del Principado. El príncipe Alberto confirma que su mujer no está en el Principado, pero que su paradero es privado para proteger su intimidad y facilitar su recuperación. Más tarde, el jefe de Estado monegasco informa que su esposa había ingresado en una clínica de Europa por voluntad propia.

19 de noviembre de 2021. 'Te echamos de menos, mami'. El Día Nacional cuenta con la ausencia de la Princesa, pero con el apoyo de toda la familia Grimaldi y de los hermanos de Charlene, Gareth y Sean Wittstock. Antes de finalizar el acto, los mellizos Jacques y Gabriella despliegan unos carteles en los que pone: "Te echamos de menos, mami" y "Te queremos".

26 de noviembre de 2021. Sus hijos son educados en Palacio. Dos meses más tarde de la vuelta al cole, Jacques y Gabriella prosiguen sus estudios dentro de los muros de Palacio por la situación sanitaria. Una decisión que según el monarca principesco está consensuada con Charlene.

7 de diciembre de 2021. Habla el padre de Charlene. Michael Wittstock se pronuncia en el medio sudafricano You en el que dice: "Conociendo su forma de entrenar, sé que es dura (...) Superará esto y saldrá mucho más fuerte".

10 de diciembre de 2021. Séptimo cumpleaños de Jacques y Gabrilella. Tras un mes sin tener noticias de ella, la Princesa comparte una fotografía de sus hijos con la siguiente dedicatoria: "Feliz cumpleaños mis bebés. Gracias a Dios por bendecirme con unos niños tan maravillosos. Estoy realmente bendecida. Os amo, mamá".

23 de diciembre de 2021. El Príncipe y sus hijos la visitan por Navidad. Un día antes de Nochebuena y el 2 de enero, Alberto y los mellizos visitan a la Princesa en su retiro. Al comienzo de la terapia no se le permitió recibir visitas.

25 de enero de 2022. Cumple 44 años. Ingresada fuera de Mónaco, la Princesa suma un año más, mientras sigue su recuperación "de manera satisfactoria". En el pasado, el soberano ha confesado que a su mujer "no le gustan las grandes celebraciones".

24 de febrero de 2022. Su incursión en un cómic manga. Tres meses después desde su ingreso en una clínica europea, la Princesa se convierte en una heroína manga del sexto volúmen de Blitz, cuyo guionista y creador es Cédric Biscay.

12 de marzo de 2022. Vuelve a Mónaco. Su "alentadora" recuperación tiene su punto álgido cuando el Principado anuncia, en un comunicado firmado tanto por el príncipe Alberto como por la princesa Charlene, el regreso de la Princesa. " De momento seguirá centrada en recuperar su salud "antes de reanudar gradualmente sus deberes y compromisos oficiales", se desliza en la declaración.

14 de marzo de 2022. Alberto de Mónaco cumple 64 años. Después de pasar cuatro meses ingresada en una clínica europea, la Princesa puede estar en el gran día de su marido junto a él. Dos días más tarde, el monarca acude a su primer acto público tras el regreso de la Princesa.

29 de marzo de 2022. Se pierde la gran cumbre 'royal'. Alberto de Mónaco viaja solo al servicio de acción de gracias por la vida del príncipe Felipe, duque de Edimburgo, que congrega al mayor número de miembros de la realeza desde 2019, cuando se produjo la entronización de Naruhito como emperador de Japón.

