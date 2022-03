Todas las imágenes de la versión manga de la princesa Charlene

Charlene de Mónaco llega sofisticada y elegante al casino de Montecarlo. Parapetada tras unas gafas de sol se encuentra con unos niños que observan entusiasmados un cartel. Es la gran final de un torneo de ajedrez y la princesa conversa con ellos sobre la gran cita monegasca. El Principado no es una potencia en este deporte, como tampoco en el manga y, sin embargo, este es el argumento del sexto volúmen de Blitz, un cómic de este tipo en el que aparece la mismísima esposa del príncipe Alberto y que ha sido creado por el francés Cédric Biscay. Tal y como nos ha contado el autor en una entrevista telefónica con ¡HOLA!, la Princesa ha aceptado encantada participar en el proyecto, del que mostramos las imágenes del personaje manga de Charlene.

Blitz es un proyecto en el que colabora Francia, Mónaco y Japón y que une dos mundo aparentemente opuestos: el manga y el ajedrez. En las viñetas se identifica perfectamente a la esposa del príncipe Alberto, con el peculiar estilo manga de rostros angulosos y grandes ojos. La representan con un traje de chaqueta, su actual look con el pelo corto y muy sonriente. En el diálogo que mantiene con los niños se muestra afable y muy cercana. Esta es la visión que tiene de ella el guionista y autor del cómic, que además la conoce personalmente, y espera que no sea la última vez que aparezca en sus páginas.

La princesa Charlene cumple un año alejada de la vida pública

Biscay, que está deseando editar en España este cómic con el que ya ha cosechado grandes éxitos en el país galo y en el Principado, además de en Japón -el feudo por excelencia de esta disciplina artística-, está más que orgulloso de haber podido convertir en un personaje manga a la Princesa. "Pasamos mucho tiempo viendo rugby juntos. Estuve con ella en varias ocasiones en Mónaco, pero la última vez que hablamos un gran rato fue en un evento de cultura pop", nos cuenta el autor. Aunque no sabría decir con exactitud si es una gran fan de los cómics, lo cierto es que siempre está dispuesta a ayudar a las creaciones artísticas monegascas, afirma Biscay que, por eso, no dudó en proponerle aparecer en el sexto volúmen de Blitz que sale publicado este viernes y del que también puedes ver a continuación un adelanto en vídeo:

Loading the player...

"Aceptó inmediatamente, pero para estas cosas siempre uso el protocolo. No contacto directamente con ella porque pudiera ser que no quisiera y no quiero ponerla en un compromiso", nos ha explicado el creador que ha asegurado que utilizó el mismo método unos meses antes para pedirle lo mismo al príncipe Alberto, uno de los protagonistas del volúmen cuarto. La diferencia es que su esposa atraviesa un momento complicado después de superar una infección otorrinolaringológica el pasado año en Sudáfrica. Actualmente, se encuentra en Europa, pero ingresada en una clínica para recuperarse de un agotamiento físico y emocional profundo. Desde allí, ha roto su silencio para expresar su ilusión por el lanzamiento del cómic. "Espero con muchas ganas el lanzamiento del sexto volúmen de Blitz, magnificamente inspirado por Garry Kasparov y diseñado por Daitaro Nishihara. La idea de participar en la aventura de Blitz me sedujo inmediatamente y agradezco a Cédric Biscay (el guionista y creador) haberme invitado a descubir el universo manga", ha dicho a través de su editor al medio galo Le Parisien.

Biscay cree que es natural que si la acción se desarrolla en Europa y no en Japón, como en la mayor parte de los manga, los personajes que aparezcan sean los de la sociedad del país. De momento, la pareja principesca ha estado más que receptiva a colaborar en esta iniciativa, igual que el campeón de ajedrez Garry Kasparov, que aporta su gran experiencia al proyecto, pero ¿tendrá la misma suerte con otros royals o celebrities? Biscay ya tiene en el punto de mira a más de uno, como Roger Federer. "Me encantaría Roger Federer. Tengo más ideas que no te puedo decir, pero como eres española, te diría que Zinedine Zidane", nos aseguraba entre risas aludiendo a la vinculación de su compatriota con nuestro país.