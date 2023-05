Andrea y Pierre Casiraghi se alían con Dimitri Rassam y Beatrice Borromeo para llevar al cine la historia de los Grimaldi

"Estoy muy orgullosa de anunciar que Astrea Film se ha asociado con Chapter 2, Pathè y OSP para producir una serie de películas y programas de televisión sobre la historia de Mónaco, comenzando con el origen de la familia Grimaldi", ha anunciado con orgullo Beatrice Borromeo, esposa de Pierre Casiraghi - tercer hijo de Carolina de Mónaco-, como fundadora de Astrea, la productora que creó en 2018.

Los productores del ambicioso proyecto Los tres mosqueteros, Pathé y Chapter 2, se embarcarán en esta franquicia épica sobre la dinastía más antigua de la realeza europea y su conquista de Mónaco a finales del siglo XIII, tal y como ha adelantado la revista especializada Variety. La Casa Grimaldi ha gobernado el Principado de Mónaco durante ocho siglos y, como tal, sigue siendo la Familia Real con el Gobierno más antiguo de Europa.

Martha Hillier, guionista de The Last Kingdom y Versailles, escribirá la primera entrega de Monaco, que se titula Parte I: The Rock. La productora Astrea Films, dirigida por dos de los hijos de la princesa Carolina, Andrea y Pierre Casiraghi, así como la esposa de éste último Beatrice Borromeo, así como el productor Dimitri Rassam, también parte de la familia monegasca por su matrimonio con Carlota Casiraghi, participará en esta supeproduccion, a la que se unirán Morgan O'Sullivan, (El último duelo y Vikingos) y Liz Gill (la serie Amistades peligrosas y Vikingos) como productores ejecutivos.

Dimitri Rassam: 'La historia es épica: familia, aventura, intriga'

Al margen de esta primera película, los encargados de llevar a cabo el proyecto pretenden expandir la franquicia realizando varias películas y series de televisión, que narrarán las aventuras de la familia a lo largo de los siglos. "Pensé que conocía esta historia, pero resulta que solo había arañado la superficie. Simplemente dicho, es épica en todos los sentidos: familia, aventura, intriga”, señaló Rassam, marido de Carlota “La verdadera historia de la fundación de los Grimaldi de Mónaco hace unos siete siglos es una de las historias más cautivadoras que he tenido la oportunidad de descubrir gracias a la iniciativa de Beatrice, Andrea y Pierre”, señala el productor, que además se embarca en este proyecto conociendo la historia contada por sus propios protagonistas.

Andrea Casiraghi se interesó por las historias no contadas más convincentes

Andrea Casiraghi fue el primer interesado en sus antepasados y "comenzó a explorar los archivos del palacio en busca de las historias no contadas más convincentes".“Quedamos abrumados por la cantidad de historias épicas, intrigantes y no contadas que se ocultaron en documentos antiguos y correspondencia privada a lo largo de los siglos. Al final decidimos empezar por el principio. Martha Hillier aportó su pasión y talento para contar la historia del origen de los Grimaldi extrayendo de esos archivos los personajes más ingeniosos y auténticos”, señaló Astrea en un comunicado.

El director ejecutivo de Pathé, Ardavan Safaee, contó que esta inicitaiva surgió después del éxito de Los tres mosqueteros. Él y Rassam estaban buscando proyectos en inglés para formar equipo "para proponer al mercado internacional". "La increíble historia de los Grimaldi a lo largo de los siglos permite contar historias a lo largo de generaciones, en la línea de lo que se logró brillantemente con Yellowstone", reveló Safaee, y aañadió que la compañía "siente que hay un potencial casi ilimitado", ya sea para las salas de cine o en formato serie.

Los productores, que actualmente se encuentran en la 76º edición del Festival de Cannes, contemplan el inicio de la producción para mediados de 2024 y actualmente están en conversaciones para atraer a talentos. Tanto Carlota Casiraghi como Dimittri Rassam se han dado cita estos días en el certamen, al igual que Beatrice Borromeo, quienes deslumbraron a su paso por la Croisette en la gala inaugural.

