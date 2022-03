El día a día en la vida de una 'royal' contado por Beatrice Borromeo

Cada vez que hay una fecha significativa en Mónaco vemos a Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo acudir en compañía del resto de miembros de la familia Grimaldi. Sin embargo, lejos de esos actos oficiales, su vida es muy diferente a lo que mucha gente puede imaginar. De hecho, dista muy poco de la rutina de cualquier persona que no forma parte de la realeza. Así lo ha explicado la propia nuera de Carolina de Mónaco, quien ha compartido por primera vez todos los detalles de su día a día, que comienza a las 7.30 de la mañana. "Me levanto cuando escucho que los niños se están despertando en la habitación de al lado. Primero jugamos un rato en la cama, luego desayunamos fruta, galletas, cereales, pan con mantequilla y miel, un capuccino para mí y leche con espuma para ellos...", ha comenzado a relatar en Io Donna, donde ha concedido una entrevista con motivo del lanzamiento de Capitán Papaia y Greta. El pequeño guerrero que quería cruzar el océano, un libro infantil basado en la travesía por el Atlántico que su marido y la joven activista Greta Thunberg hicieron el pasado verano.

Para la periodista italiana, la prioridad es su familia y por eso organiza su agenda para poder pasar todo el tiempo posible con sus niños, Stefano y Francesco, que tienen tres y dos años respectivamente. Es por eso que, tras darles el desayuno, Beatrice sale a pasear con ellos, bien por el parque, por la playa o por el bosque, dependiendo del lugar en el que se encuentren en esos momentos. A juzgar por sus palabras, donde más disfrutan los Casiraghi Borromeo es en la granja que tienen en el sur de Francia, donde pasaron el confinamiento en pleno contacto con la Naturaleza, cuidando a sus animales. "¡Ahora puedo poner en el currículum que sé cortar las uñas de las cabras!", ha relatado divertida. Si sus compromisos con la Cruz Roja se lo permiten, pasa toda la mañana con los pequeños hasta que a las 13 horas llega Pierre y comen juntos. En ocasiones es ella misma la que se encarga del menú con platos elaborados a base de pasta o chuletas pero otras dice que es la niñera la que cocina porque se le da muy bien.

Mientras los niños descansan, Beatrice Borromeo se pone al día de lo que sucede en el mundo gracias a la prensa y trabaja en su productora, Astrea. Muy disciplinada, a las 18.30 horas tiene fijado el baño de los niños y media hora después la cena. Tras esto, los pequeños se van a dormir no sin antes escuchar a su mamá contarles cuentos. ¿Sus preferidos? Unos que están protagonizados por Aldin, un osito mágico, aunque ahora lo que más les gusta es escuchar Capitán Papaia. A las 20.30 horas, con sus hijos ya dormidos, ella y Pierre Casiraghi disfrutan de sus series favoritas: Homeland, Giri/Haji o Little Fires Everywhere. Otros días, sin embargo, optan por la lectura. Entre sus últimos libros leídos, la trilogía de Khaled Hosseini, que logró conmover a la aristócrata italiana. Sea cual sea el plan, a las once se van a dormir.

Su fuente de inspiración

Algunas veces por semana, Beatrice Borromeo libera su agenda para cuidarse a sí misma. Reconoce que, aunque es una apasionada del deporte, no lo practica porque hace tres años la operaron mal de la rodilla. Así, saca tiempo para fortalecer el músculo gracias a sesiones de fisioterapia. Además, no descuida en ningún momento sus compromisos profesionales sino que cada día, mientras sus niños duermen la siesta, ella avanza en su nuevo proyecto. "Estoy trabajando en una serie de documentales sobre refugiados climáticos y uno sobre mujeres y medio ambiente, temas que están cerca de mi corazón. No me he dado una fecha límite, quiero hacer algo de lo que estar orgulloso: la prisa siempre ha sido un poco mi problema", ha avanzado. La temática tiene mucho que ver con el libro que acaba de publicar, cuya recaudación se destinará a un proyecto de protección de focas monje de la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco, fundada por el tío de su marido.

A pesar de que se ha basado en la aventura que vivieron juntos su marido y Greta Thunberg, la idea de poner en marcha este cuento infantil se la dieron sus hijos, Stefano y Francesco, a los que define como dos niños tranquilos. "Los he visto desconcertados sólo una vez: el pasado mes de agosto, cuando mi marido partió con su velero para acompañar a Greta Thunberg a los Estados Unidos. Nunca había estado fuera de casa más de un par de días así que, para consolarlos, se me ocurrió la idea de inventar una serie de canciones infantiles sobre el viaje de Pierre y le pedí a una amiga mía, Maddalena Gerli, que creara las ilustraciones. Así es como nació", ha compartido sobre el origen de este trabajo que acaba de ver la luz.

