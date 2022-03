¡Reto conseguido! Pierre Casiraghi finaliza su travesía por el Atlántico con Greta Thunberg

Desde que conoció a Greta Thunberg y su gran implicación para luchar contra el cambio climático, Pierre Casiraghi tuvo claro que haría todo lo que estuviera en su mano para aportar su granito de arena y ayudar a esta joven de 16 años en todo lo que pudiera. Así, no se lo pensó dos veces y puso a su disposición su velero, el Malizia II, para hacer una travesía por el Atlántico desde Reino Unido a Nueva York, en la que los dos, junto al resto de tripulación, han llegado este miércoles después de dos semanas de aventura en las que han tenido que hacer frente a dificultades e inclemencias del tiempo.

"Finalmente aquí. Gracias a todos los que vinieron a verme a Plymouth, y a todos los que me recibieron en Nueva York! Ahora voy a descansar unos días, y el viernes voy a participar en la huelga en las puertas del edificio de ONU", decía Greta desde el metro de la Gran Manzana a sus seguidores, con los que ha compartido algunos de los episodios que ha vivido en alta mar desde el pasado 14 de agosto, cuando dieron el pistoletazo de salida a esta travesía para la cual no quisieron tomar el camino fácil y trasladarse en avión ya que querían un viaje en modo cero emisiones.

A pesar de que es un experimentado patrón de barco, lo cierto es que Pierre Casiraghi ha vivido una de las aventuras más emocionantes y difíciles de su vida. El hijo de Carolina de Mónaco ha experimentado durante dos semanas una continua montaña rusa marcada por las complicadas condiciones y la convivencia en un espacio muy reducido compartido con Boris Herrman, uno de sus compañeros habituales de regatas, el padre de la activista, Svante Thunberg, y el documentalista sueco Nahtan Grossman. Todos ellos han hecho un equipo perfecto del que están muy orgullosos.

"Creo que es importante crear conciencia sobre los problemas ambientales, nos afecta a todos aquí en la tierra, nosotros en el equipo Malizia estamos orgullosos de haber realizado esta tarea", comentaba el marido de Beatrice Borromeo en Corriere della Sera, donde hacía hincapié en la admiración que siente por Greta. "Es la embajadora del clima no solo para la sociedad actual, sino también para las generaciones futuras. A Greta se le ha dado el papel de convencer a los políticos y otras instituciones importantes para que asuman la responsabilidad de nuestro planeta y de la humanidad. Tengo un gran respeto por Greta, que es lo suficientemente valiente como para viajar con nosotros", añadía.

Ya sin sus compañeros de aventura, Greta Thunberg participará el próximo 23 de septiembre en la cumbre climática de la ONU, aunque no es esta la primera vez que se moviliza para transmitir lo importante que es cuidar de nuestro planeta. Ella es la responsable de las huelgas estudiantiles que dieron comienzo el pasado 15 de marzo en más de 150 países, reivindicando un buen uso de los recursos naturales y el cuidado responsable y sostenible del planeta. #FridaysForFuture (viernes por el futuro) y There is no planet B (no hay planeta B) son algunos de sus potentes lemas. Un comportamiento que ha hecho que sea una de las nominadas a los próximos Premios Nobel en la categoría de la Paz.