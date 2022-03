Pierre Casiraghi, el 'capitán pescanova' más sexy en su travesía junto a la activista Greta Thunberg

No está siendo nada fácil la travesía que Pierre Casiraghi inició el pasado miércoles 14 de agosto junto a Greta Thunbgerg, pero ninguno de los dos -tampoco el resto de navegantes que viaja con ellos, como el compañero de regatas de Pierre, Boris Herrman, el padre de la activista Svante Thunberg y el documentalista sueco Nahtan Grossman- ha perdido el sentido del humor desde entonces. Y eso que en los primeros siete días de aventura han vivido una auténtica montaña rusa con complicadas condiciones de vida y en un espacio muy reducido. Pero los viajeros tienen claro lo importante que es tener la cabeza ocupada y tomarse las cosas con filosofía.

Y eso es precisamente lo que está haciendo el grupo, que no ha dejado de inmortalizarse en cada una de las jornadas en alta mar y lo han hecho con la mejor de sus sonrisas. "Día 6. El sol sale en el norte de las Azores", escribía la propia Greta junto a una fotografía en la que los cinco posan felices. Lo que más llama la atención de la imagen es, sin duda, el look de Pierre Casiraghi, de auténtico capitán Pescanova, el popular personaje de televisión que hacía las veces de pescador. No le falta el mítico gorro amarillo impermeable ideal para embarcarse cual avezado marinero y tampoco el mono azul marino.

No cabe duda de que el marido de Beatrice Borromeo muestra, pese a lo poco favorecedor de este tipo de gorros, su lado más sexy, dado que ha decidido prescindir de la camiseta. En otra de las imágenes que ha difundido el equipo Malizia, que encabeza Pierre y en el que suele competir, le muestra con el estilismo completo y, esta vez sí, con la pertinente camiseta blanca de manga corta debajo del peto.

En estos momentos de asueto y diversión mientras su embarcación surca las olas, el grupo también emplea su tiempo en otros entretenimientos como los juegos y el dibujo, tal y como ha compartido el equipo Malizia con todos sus seguidores. "La vida cotidiana a bordo. Dibujar y jugar a juegos. Como el trofeo Navegadores: ¿Cuándo llegará el Malizia II a Nueva York? ¿Qué opinas?", reza bajo una de las instantáneas en las que se ven las puntuaciones de los cinco aventureros.

La intención del grupo es recalar en Estados Unidos en un viaje en modo cero emisiones. Una vez que crucen el Atlántico y arriben en la costa este, Greta Thunberg asistirá a la cumbre climática de la ONU que se celebrará el próximo 23 de septiembre. Para realizar esta compleja travesía, ha contado con la ayuda de Pierre Casiraghi, que es quien le ha prestado el barco del equipo Malizia y, además ha ejercido de piloto de la nave, de 18 metros de eslora y una vela de casi 330 metros cuadrados, junto a Boris Herrman. No hay que olvidar que el hijo de Carolina de Mónaco siempre ha mostrado su compromiso contra el cambio climático y está muy concienciado con el respeto al medio ambiente.

