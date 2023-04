El orgullo de Dimitri Rassam al hablar de Carlota Casiraghi: 'Tengo la suerte de tener una mujer maravillosa'

Dimitri Rassam (41) y Carlota Casiraghi (36) llevan una vida muy tranquila en París. Normalmente, el matrimonio es muy reservado a la hora de hablar de su vida personal. Sin embargo, en una reciente entrevista en la televisión francesa el cineasta ha dedicado unas palabras repletas de amor a la hija de Carolina de Mónaco. "Estoy muy orgulloso de mi esposa. Sé que esto no suena muy original, pero ella me apoya y eso es algo muy importante para mí.

De la misma manera, se deshacía en halagos con los pequeños de la casa. Su hijo Balthazar, de cuatro años, y Darya, de doce nacida de su anterior relación con la top model rusa Masha Novoselova. "Tengo mucha suerte porque tengo una mujer y unos hijos maravillosos". Una mención en la que a buen seguro también se incluye a Raphael, de nueve años, fruto del noviazgo de Carlota con el comediante Gad Elmaleh.

Estas declaraciones en el programa Quelle Époque, donde el artista fue a promocionar su última película, Los tres mosqueteros, D'Artagnan, son tan solo una excepción a su habitual discreción. Así lo ha especificado el productor. "Sé que las cuestiones sobre mi matrimonio no son banales. Entiendo que pueda resultar interesante. No voy a hacerme el sorprendido y preguntar el por qué. Pero, la verdad, es que a mí me gusta marcar la frontera entre lo íntimo y lo que pertenece a la esfera pública".

Un hermetismo que se ha hecho especialmente latente ante los rumores de un posible tercer embarazo de la sobrina del príncipe Alberto. En el mes de enero, la revista Voici adelantaba que Carlota se encontraba en estado de buena esperanza debido al aspecto abultado de su tripa en los desfiles de Chanel de la Semana de la Moda de París. Carlota y su entorno no confirmaron ni desmintieron esta información. En sus últimas apariciones no existe rastro de curvas premamá por lo que todo apunta a que, por el momento, no habrá un nuevo bebé en la familia Grimaldi.

Dimitri Rassam se mantiene en un segundo plano en los actos de Palacio

Dimitri siempre se ha mantenido alejado de los focos. Por ello, son escasas las ocasiones en las que se le ha visto acompañar a los Grimaldi en eventos públicos. Una de sus últimas grandes citas fue el 19 de Noviembre cuando debutó en el Día Nacional, una de las festividades más importantes del principado. El hijo de la actriz Carole Bouquet acudió a todos los actos, desde la tradicional misa de Te Deum hasta el saludo en el balcón de Palacio donde tuvo numerosos gestos cómplices con Carlota.

