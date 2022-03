La (no) felicitación navideña más difícil y emotiva de los duques de Cambridge El príncipe Guillermo y su esposa ha dedicado unas sinceras palabras a todos aquellos que lo están pasando mal en estas fechas

La situación sanitaria es el denominador común de las conversaciones en la mesa, de las llamadas telefónicas para felicitar la Navidad, y por supuesto, de los mensajes navideños de los jefes de Estado. Si Isabel II tuvo un sentido recuerdo para todos aquellos que viven estas fechas en soledad, los duques de Cambridge también han querido rendir un bello tributo a quienes peor lo están pasando. Por eso, han renunciado al habitual recurso de felicitar la Navidad ya que "no parece adecuado este año", han dicho. Así, su felicitación navideña, que en realidad no lo es, se ha convertido en todo un homenaje a quienes sufren y a quienes trabajan día a día por aliviar ese dolor.

"Estas navidades, nuestros pensamientos están con todos aquellos que están pasando solos el día de hoy, aquellos que lamentan la pérdida de un ser querido y aquellos de vosotros que estáis en primera línea y de alguna manera hacéis acopio de fuerzas para poner en pausa vuestras vidas para cuidarnos a todos nosotros", comienza el emotivo mensaje del príncipe Guillermo y Kate Middleton con unos destinatarios muy claros. A todos ellos, les han dedicado también cada una de las imágenes que acompañan a esta palabras, en las que aparecen sanitarios, militares, pacientes en un hospital, trabajadores de servicios esenciales... "Desear una feliz Navidad no parece adecuado este año, así que en cambio, os deseamos un mejor 2020", continúan los Duques en su mensaje de ánimo que concluyen enumerando varias asociaciones benéficas que pueden ayudar "a aquellos que lo están pasando mal".

Además de este mensaje tan personal, Guillermo de Inglaterra y su esposa también han compartido este año su tradicional christmas navideño, para el que han utilizado una foto familiar inédita tomada por Matt Porteous en su residencia de Anmer Hall y en la que aparecen los cinco sentados en el exterior con leña apilada al fondo. Se trata de una instantánea muy campestre en la que destaca la risa contagiosa del pequeño Louis de Cambridge, que posa entre las piernas de su padre absolutamente feliz. Esta felicitación la enviaron al personal de la sanidad pública con el siguiente mensaje escrito, según indicaba HELLO!: "A todo el fantástico personal de la NHS. Les deseamos una feliz navidad y próspero año nuevo". También tuvieron la oportunidad de agradecer su labor a los trabajadores sanitarios y de servicios esenciales personalmente durante la gira que realizaron en el tren real de la Reina poco antes de que se endurecieran las medidas en Reino Unido.

Los duques de Cambridge también han tenido que adaptar sus constumbres y tradiciones navideñas a la situación sanitaria que vivimos. No han podido reunirse en Sandringham con toda la familia, pero ello no ha impedido que sigan intercambiando simpáticos regalos con los duques de Sussex como siempre han hecho cada Nochebuena en la residencia de la Reina en el condado de Norfolk. Según la revista People, los hermanos intercambiaron con tiempo sus regalos para abrirlos el 24 de diciembre, cada uno a un lado del Atlántico. Lo que no han podido hacer es acompañar a la Reina a la tradicional misa navideña de Sandringham, donde el año pasado debutaron George y Charlotte de Cambridge que, como era de esperar, se convirtieron en los verdaderos protagonistas del evento.