¡Unidos en la distancia!, los regalos entre los duques de Cambridge y los de Sussex por Navidad

Más de 8.000 kilómetros separan a los duques de Cambridge y a los duques de Sussex, pero la distancia no ha sido un impedimento para demostrarse su cariño en estas señaladas fechas que pasarán separados por segundo año consecutivo. Mientras que el príncipe Guillermo y su familia estarán previsiblemente en Londres durante la Navidad, el príncipe Harry celebrará estas fiestas en California, en la casa que recientemente estrenaban Meghan Markle y él en Montecito. Pero los hermanos se tendrán muy presentes el uno al otro ya que, según informa People, han intercambiado varios regalos que, con toda probabilidad abrirán el 24 de diciembre. Y es que tradicionalmente los miembros de los Windsor celebran esa noche una especie de amigo invisible con detalles humildes y divertidos.

Este gesto parece indicar que la relación de los hijos de Carlos de Inglaterra y la princesa Diana va poco a poco volviendo a la normalidad tras una etapa en la que han estado distanciados tal y como ellos mismos han confirmado en alguna ocasión aunque sin especificar el origen de este problema que muchos sitúan en el inicio del romance entre Harry y Meghan. Sin embargo, parece que estar lejos ha hecho que la comunicación entre ellos vuelva a ser nuevamente fluida. De hecho, la experta en realeza Katie Nicholl señalaba hace unos meses que ahora los príncipes están hablando más que antes. En septiembre, coincidiendo con el cumpleaños del príncipe Harry, Guillermo le llamó por teléfono y también compartió públicamente desde las redes sociales del Palacio de Kensington una felicitación para desearle lo mejor en su día.

Además, en las últimas semanas ambos han sumado fuerzas para conocer la verdad acerca de la histórica entrevista de su madre en la BBC, cuando reconoció que en su matrimonio con el heredero al trono británico no eran dos sino tres. Dos décadas después de aquellas palabras, se ha iniciado un proceso para saber las circunstancias que llevaron a la Princesa a hablar sin tapujos para el periodista Martin Bashir. Mientras que el primogénito de Diana de Gales ha dicho públicamente que "la investigación independiente es un paso en la dirección correcta que debería ayudar a establecer la verdad", su hermano pequeño se mantiene al tanto de todo lo que está sucediendo y le van dando periódicamente las actualizaciones del caso según contaba una fuente cercana en Times.

Los planes familiares para una Navidad atípica y llena de cambios

Fieles a su apuesta por mantener su vida lejos del foco mediático, se espera que los duques de Sussex pasen los últimos días del año en compañía de la madre de ella, Doria Ragland, y del pequeño Archie en la casa que se han comprado en California, donde primero estuvieron viviendo en la mansión de Tyler Perry. Aunque se preveía que iban a viajar a Reino Unido en estas semanas para asistir al juicio que Meghan tiene contra los tabloides británicos, finalmente esta cita judicial se ha pospuesto y, por tanto, no se moverán de California. Por su parte, los duques de Cambridge aún no han compartido qué planes seguirán. Y es que estas fiestas llegan cargadas de cambios en la Familia Real británica. Isabel II y el duque de Edimburgo no estarán como siempre en Sandringham sino en Windsor, donde se desconoce si recibirán alguna visita o no. Lo que parece seguro es que junto a la monarca y su esposo no pasarán la Navidad Carlos de Inglaterra y la duquesa de Cornualles, ellos se quedarán en Highgrove House, en Gloucestershire.

