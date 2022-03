El príncipe Harry cumple años y la Familia Real lo felicita así, ¿qué mensajes lanzan?

El príncipe Harry cumple este 15 de septiembre 36 años. Es un cumpleaños distinto, el primero fuera de la Casa Real e instalado en su nueva vida lejos de palacio y con nuevos retos en el horizonte. Las felicitaciones por los canales oficiales han llegado con puntualidad británica, es lo primero que han comunicado desde las distintas oficinas de la Familia Real en la mañana de este martes y será lo que Harry se encuentre cuando amanezca en la costa oeste de los Estados Unidos. ¿Qué mensaje lanza cada una de las felicitaciones escogidas?

El nieto favorito

La Reina de Inglaterra ha escogido una imagen en el todo el protagonismo recae en la mirada de Harry, una mirada de cariño a su abuela. “Ella es tan sorprendente, nos dejó elegir nuestro camino. Mi abuela dice que hay que tomarlo con calma y tener tiempo para nosotros”, esta frase la dijo Harry hace muchos años cuando nada, igual que en esta fotografía, hacía presagiar que el que un día fuera (y quizá siga siendo) el nieto favorito de Isabel II iba a dejar atrás una vida como representante de la Corona para escribir su propia historia.

La imagen elegida es del 2017, un año clave en la vida de Harry, el año en el que el Príncipe comenzó a volar solo o, en palabras de su abuela, a elegir su propio camino. Por aquel entonces, sus viajes a Canadá y otros encuentros secretos con a Meghan ya eran un quebradero de cabeza para el palacio en términos de seguridad. Con una legión de fotógrafos que buscaba esa foto de la pareja, no hace falta recordar que demonios despertó esta situación en el Príncipe, que como él mismo ha reconocido, nunca terminó de superar el fallecimiento de su madre.

VER GALERÍA

En septiembre de 2017 Harry presentó a su novia y lo hizo entrando de la mano con ella en un partido de tenis de los Juegos Invictus. En ese momento quedó patente que la boda estaba en camino. “Señores, declaro mi consentimiento al matrimonio entre mi más querido y apreciado nieto, el príncipe Harry Charles Alberto David de Gales, y Rachel Meghan Markle, y solicito su registro en los libros del Consejo Privado”. Esas pocas palabras de la Reina, “mi más querido y apreciado nieto”, bastaron para poner en papel lo que durante años había demostrado Isabel II, una debilidad y un cariño especial por el nieto que perdió a su madre con doce años y que tras una adolescencia irreverente se convirtió en el más carismático de los Windsor y en una pieza clave para la monarquía. Hay que recordar que, durante años, Harry fue el que llevó a cabo esas misiones más “incomodas”, bien por lejanía o bien por agenda, convirtiéndose en el que más kilómetros recorría (esto es literal) en nombre de su abuela.

La transformación de Harry en diez pasos: de Alteza Real a príncipe en Estados Unidos

Por otro lado, también hay que señalar que la foto elegida fue tomada en un acto relacionado con la Commonwealth y este es un asunto que ha despertado mucha controversia en el Reino Unido en las últimas semanas. En su vida como príncipe, Harry representó en un sinfín de ocasiones a Isabel II en los países que forman esa organización de naciones, casi todas ex colonias británicas. Sin embargo, en una reciente vídeo llamada de los Sussex con la organización Queen's Commonwealth Trust, Harry dijo algo que sentó como un jarro de agua fría (así lo describió un medio británico): "No existe ningún modo en el que podamos seguir hacia adelante a menos que admitamos el pasado, y creo que hay mucha gente que ha hecho un trabajo asombroso a la hora de reconocer ese pasado e intentar corregir aquellos errores".

VER GALERÍA

Esta frase provocó un terremoto y demostró que no es fácil la misión de los Sussex en este sentido, ya que, siguen implicados en la Commonwealth pero desde fuera de la Casa Real. Hay muchos ingredientes que hacen que esto sea complicado: por un lado, es un tema fácil de politizar en una casa en la que la política está totalmente vetada; por otro lado, Meghan se ha implicado en el movimiento Black Lives Matter y Harry ha hablado de "justicia racial" en un discurso en los Premios Diana; y todo ello sin poder negar que desde que dejaron la Familia Real cada movimiento de la pareja despierta críticas en el Reino Unido. Así que mientras algunos vieron en esa frase una falta de respeto a la Reina, otros opinaron que Harry no dijo nada que no hubiera dicho antes como Windsor en activo.

El ‘royal trio’

Así era como la prensa británica se refería a los duques de Cambridge y al príncipe Harry durante esos años en los que eran inseparables. Ellos representaban al futuro de los Windsor y (analizando en otros términos) con su presencia en un acto oficial la Casa Real se garantizaba la presencia en medios nacionales e internacionales. En definitiva, la química entre ellos era total y tenían éxito. La foto elegida por Guillermo y Kate para felicitar a Harry es de uno de esos momentos, durante una carrera que tuvo lugar también a comienzos del año 2017.

VER GALERÍA

Podrían haber apostado por una foto de Harry solo (como hicieron el, pasado 4 de agosto durante el cumpleaños de Meghan) o una de los cuatro juntos, en ese breve periodo de tiempo que parecían convertirse en el “dream team” de la monarquía británica, pero no, la imagen elegida es del “royal trio” y de un sprint de 50 metros que ganó el príncipe Harry.

Solo padre e hijo

Clarence House, la oficina desde la que opera el príncipe Carlos y la duquesa de Cornualles, ha compartido también una felicitación, pero ellos se han remontado hasta el 2014, el año en el Harry lanzó lo Juegos Invictus, rompió con Cressida Bonas y participó en ejercicios de entrenamiento de la OTAN. Padre e hijo ríen y muestran complicidad en un acto de los Juegos Invictus, con su presencia Carlos demostraba que creía en el nuevo proyecto de su hijo, una competición que entonces despegaba tímidamente y todavía no contaba con los brillantes apoyos que tendría en el futuro, entre ellos del matrimonio Obama. En la foto solo aparecen ellos dos, pero el hombro que se ve a la derecha del Príncipe de Gales es el de Guillermo, la imagen del duque de Cambridge ha sido “cortada” para la felicitación.

Los duques de Sussex firman un gran contrato con Netflix: estos son los detalles del acuerdo

VER GALERÍA

Las imágenes cobran más ahora más significado que nunca ya son las elegidas después de un tiempo en el que las luchas internas y las relaciones entre los Windsor han estado en el punto de mira tras la salida de los duques de Sussex. Aunque no hay pruebas, según la biografía, que los Sussex no han venido a desmentir, el príncipe Carlos ha apoyado a la pareja, antes y después. “Meghan encontró en Carlos un padre cariñoso en el que apoyarse a su llegada a la Familia Real. Alguien que se preocupó de que su vida cambiara para mejor”, escribieron Omid Scobie y Carolyn Durand en un biografía que ha soltado alguna bomba pero ninguna sobre Clarence House.