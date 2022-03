Lejos de apaciguarse, la polémica que rodea al príncipe Andrés va en aumento Dos días después de que decidiera apartarse de la vida pública, los problemas no cesan para el duque de York

La polémica sigue persiguiendo al príncipe Andrés. Lejos de apaciguarse, dos días después de que emitiera un comunicado en el que anunciaba que se retiraba de la vida pública tras la repercusión que tuvo la entrevista de televisión en la que daba explicación sobre su relación en el caso Epstein, el duque de York sigue estando igual o incluso más cuestionado y están saliendo a la luz nuevos datos en una crisis que ya se ha convertido en la peor de la monarquía inglesa desde los años noventa.

De momento, el abandono de sus deberes públicos por parte del hijo de Isabel II ya se ha cobrado su primera víctima. La reunión de este jueves en el Palacio de Buckingham, a la que también acudió Sarah Ferguson, fue para despedir a Amanda Thirsk, la secretaria privada del Príncipe. Detrás de la salida de la colaboradora del duque de York estaría la Reina que habría obligado a su hijo a prescindir de sus servicios después de recomendarle que concediera la polémica entrevista, según informan The Mirror y The Sun. Sin embargo, el padre de Beatriz y Eugenia de York ha prometido mantenerla dentro de su equipo y usar su propio dinero –y no el erario público- para pagar su salario. En este huracán sin precedentes, que se está llevando por delante a todos los que están cerca de Andrés de Inglaterra, también se espera que la Reina le ordene a él y a todos sus trabajadores que abandonen las oficinas que ocupaban hasta ahora en el Palacio de Buckingham, según los rotativos británicos.

La presión es tal que el hermano del príncipe de Gales se ha visto obligado a cancelar un viaje que tenía planeado a Bahrein este fin de semana para acudir a un acto de su plataforma Pitch@Palace, que creó para poner en contacto a inversores con emprendedores. Pese a ello, el Duque planea continuar con su trabajo en esta organización, que ya estará completamente desvinculada de la Casa Real y que a raíz del escándalo Epstein ha perdido muchos de los patrocinios de los que venía disfrutando hasta ahora.

Mientras, la causa judicial por los presuntos delitos de tráfico sexual de Jeffrey Epstein sigue su curso. Los abogados de las víctimas del magnate estadounidense quieren que el príncipe Andrés testifique sobre las actividades del millonario pedófilo, que apareció muerto en su celda el pasado agosto. Una de ellas, Virginia Giuffre asegura que el Duque la obligó a tener relaciones sexuales en tres ocasiones entre 1999 y 2002 ha celebrado la dimisión, aunque lo que contó en la entrevista “es solo una verdad a medias”, narra su abogada en un comunicado remitido a People.

