El duque de York anuncia que se retira de la vida pública

El escándalo del caso Epstein ha tenido consecuencias finalmente para el príncipe Andrés. Hace unos días, el duque de York concedía una entrevista 'sin censuras' en televisión para hablar públicamente sobre la amistad que mantuvo en el pasado con Jeffrey Epstein, en la que abordó sin tapujos todas las cuestiones relativas a su polémica relación con el millonario fallecido. Poco después, algunas empresas y entidades optaban por retirar su apoyo a los proyectos y patrocinios que abanderaba el hijo de la reina Isabel II de Inglaterra. Ahora, el príncipe Andrés ha tomado una drástica decisión, tal y como anunciaba la Casa Real hace apenas unos minutos.

VER GALERÍA

"En los últimos días me ha quedado claro que las circunstancias referidas a mi relación anterior con Jeffrey Epstein han causado importantes problemas en la labor de mi familia y en el valioso trabajo que se lleva a cabo en las muchas fundaciones y organizaciones benéficas que estoy orgulloso de apoyar. Por lo tanto, le he pedido a Su Majestad poder alejarme en el futuro de los deberes públicos y ella me ha dado su permiso", comienza diciendo el comunicado oficial.

"Sigo lamentando inequívocamente mi asociación mal juzgada con Jeffrey Epstein. Su suicidio ha dejado muchas preguntas sin respuesta, particularmente para sus víctimas, y simpatizo profundamente con todos los que se han visto afectados y quieren de alguna manera cerrar esto. Solo me queda esperar que, con el tiempo, puedan reconstruir sus vidas. Por supuesto, estoy dispuesto a colaborar con las autoridades en su investigación, si fuera necesario", concluye el duque de York.

VER GALERÍA

En los últimos meses, Andrés de Inglaterra se ha visto envuelto en la polémica al ver asociado su nombre al del financiero estadounidense que apareció muerto en su celda el 10 de agosto tras ser acusado de tráfico sexual de menores. El hijo de la Reina trató de acabar con las especulaciones al emitir un comunicado. En él aseguraba que conoció a Epstein en 1999 y que no eran íntimos, sino que se conocían por amigos comunes. Además, admitió haberse alojado en "algunos de sus domicilios" pero quiso aclarar que nunca presenció ningún episodio extraño.

VER GALERÍA

Unas fotografías publicadas por el rotativo Daily Mail revelaron que, al contrario de lo que reconoció -que a partir de 2006 el contacto entre ambos fue más esporádico- el príncipe se había alojado en la casa de Epstein en Nueva York en el año 2010. De ahí que el duque de York admitiera que no estuvo a la altura " de lo que se espera de un miembro de la Casa Real". Pese a todo, su exmujer, Sarah Ferguson, le dedicó unas emotivas palabras en las que expresaba su absoluta y certera confianza en el que fue su marido durante una década. Aún así, finalmente el príncipe Andrés ha decidido hacer caso a sus propias palabras y retirarse de las obligaciones institucionales como miembro de la Familia Real británica.

Haz click para ver el documental de Isabel II, su capítulo monográfico de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!