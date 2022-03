El príncipe Andrés de Inglaterra concede una entrevista 'sin censuras' acerca del caso Epstein

Durante los meses de verano el nombre de Andrés de Inglaterra saltaba al foco mediático a raíz de la publicación de unas imágenes en las que se le ve en saludando a una mujer que salía de la vivienda de su antiguo amigo, Jeffrey Epstein, el financiero estadounidense que apareció muerto en su celda el 10 de agosto tras ser acusado de tráfico sexual de menores. Una polémica ante la cual el hijo de la reina Isabel II emitió un comunicado con el que pretendía evitar las "nuevas especulaciones" que se generaron a su alrededor. Pero como las informaciones acerca de este asunto no han cesado, ahora ha dado un paso más y ha decidido hablar de esto públicamente en la televisión.

El príncipe Andrés ha roto su silencio concediendo una entrevista en la que aborda todas las cuestiones relacionadas con el caso Epstein. Durante la jornada del jueves recibía a un equipo de la BBC Two en uno de los salones del palacio de Buckingham para ser entrevistado por Emily Maitlis. La periodista británica es la persona que está al frente de Newsnight, un espacio diario que este sábado a las 10 de la noche (hora local) emitirá Prince Andrew & the Epstein Scandal. Se trata de un programa especial en el que mostrarán las primeras declaraciones públicas del duque de York acerca de su amistad con Jeffrey Epstein.

De momento, como único avance, la cadena ha compartido una imagen tomada durante la entrevista, pero no ha mostrado ningún adelanto ni ha publicado tampoco extractos de la conversación. Eso sí, la conductora del programa ha querido dejar claro a los espectadores que no ha tenido "restricciones" ni tampoco "ninguna pregunta examinada" por parte del propio príncipe Andrés o por personal del palacio de Buckingham. De este modo, el tío de los príncipes Guillermo y Harry de Inglaterra no ha esquivado ninguna cuestión y ha hablado abiertamente acerca de todo, incluso sobre Virginia Roberts. Cabe recordar que esta mujer ha contado públicamente que Epstein le obligó a mantener relaciones íntimas con el príncipe durante tres años cuando todavía era menor de edad.

En el comunicado que el duque de York envió este verano explicó que conoció a Epstein en 1999 y que durante el tiempo en que lo trató lo vio "de forma poco frecuente y probablemente no más de una vez o dos al año". Admitió, además, que se había alojado "en algunos de sus domicilios" pero dejaba claro que nunca presenció ningún episodio extraño. "En ningún momento durante el tiempo limitado que pasé con él vi, presencié o sospeché de ningún comportamiento del tipo que llevó a su detención y a que fuera juzgado", destacó. Y quiso manifestar que, como ya había dicho previamente, "fue un error" verse con Epstein tras su libertad en 2010, después de haber cumplido una condena de dieciocho meses, y subrayó su "tremenda solidaridad con todos los afectados por sus acciones y su comportamiento".

Epstein no solo fue fotografiado con el padre de las princesas Eugenia y Beatriz de York sino que, a menudo, fue visto junto a otras personalidades de diferentes esferas sociales como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el expresidente americano Bill Clinton o con el cineasta Woody Allen, entre otros.

