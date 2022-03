Salen a la luz nuevas imágenes que reavivan la polémica en torno al duque de York

El duque de York se proponía zanjar de una vez por todas las especulaciones al conceder una entrevista a la cadena BBC Two sin censuras sobre su relación con Jeffrey Epstein, el financiero estadounidense que apareció muerto en la cárcel el pasado mes de agosto mientras esperaba a ser juzgado por delitos de tráfico sexual. Su amistad con el acusado, así como las declaraciones de Virginia Roberts, una joven que asegura haber sido obligada a mantener relaciones íntimas con el príncipe cuando era menor de edad, le pusieron en el punto de mira. Sentado frente a la periodista Emily Maitlis en un programa especial de Newsnight grabajo en Buckingham, Andrés de Inglaterra lamentaba alguna decisión del pasado, pero negaba rotundamente conocer a la mujer, con la que, sin embargo, compartía alguna imagen. Además, desmentía haber estado con ella en una discoteca, ya que ni frecuenta esos lugares ni bebe alcohol. Al menos el primer punto se contradice con las nuevas fotografías y vídeos que ha publicado el diario Daily Mail.

Roberts aseguraba que la noche en la que se produjeron los hechos había estado en una discoteca con el hijo de Isabel II, que bebía alcohol y sudaba profusamente. Como coartada, el príncipe Andrés afirmó que en ese momento se encontraba comiendo una pizza con su hija Beatriz de York. Además, declaró que no iba a discotecas, no bebía alcohol y que por aquel entonces padecía un trastorno que le impedía sudar. Las imágenes que ahora muestra el tabloide británico desmienten al menos que no frecuentase locales nocturnos y que no consumiese bebidas alcohólicas.

En 2007 el duque de York se encontraba en la Riviera Francesa cuando fue fotografiado bailando con la estadounidense Chris von Aspen, por aquel entonces pareja de la mano de derecha de Alberto de Mónaco, y en actitud muy cariñosoa con la canadiense Pascale Bourbeau en un local nocturno. También al año siguiente, un vídeo muestra al príncipe entrando con varias mujeres a una fieta de similares características en Saint Tropez. Anteriormente, en octubre de 2000, se encontraba en una fiesta de Halloween en Nueva York donde aparece charlando con la modelo Haidi Klum y con su amiga Ghislaine Maxwell, que fue pareja de Epstein y la que los presentó.

Aunque en ninguna de las imágenes se puede apreciar ningún comportamiento ilícito, desmiente al menos una de los argumentos que el hermano de Carlos de Inglaterra utilizó en su defensa, lo que no hace más que alimentar la polémica. Aunque en la entrevista, negó categóricamente las acusaciones de Virginia Roberts, sí lamentó haber mantenido la relación con el financiero una vez conocida su primera condena por tráfico sexual de menores en 2008. A pesar de que asegura que se distanciaron bastante, dos años más tarde se alojó en su casa de Nueva York, algo que visto con retrospectiva admite que fue "decepcionante" y que no estuvo a la altura "de lo que se espera de un miembro de la casa real".

Según ya declaró en verano en un comunicado poco después de que saltará a la palestra el escándalo, conoció a Epstein en 1999 y no eran "íntimos", sino que coincidían de vez en cuando a través de amigos comunes como Ghislaine Maxwell, con la que aparece en una de las imágenes publicadas por el Daily Mail. A pesar de la amarga polémica, el príncipe Andrés cuenta con el apoyo decidido de su exesposa Sarah Ferguson que un día antes de la emisión de la entrevista, le dedicó un texto en el que solo tenía buenas palabras para él.