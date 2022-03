El escándalo Epstein comienza a pasar factura al príncipe Andrés

La entrevista más polémica del príncipe Andrés tras el escándalo del caso Epstein está empezando a tener sus consecuencias. Aunque la intención del hijo de Isabel II era zanjar de una vez por todas las especulaciones sobre sus vínculos con el empresario Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual, sus declaraciones han provocado un tsunami que ha llevado a algunas importantes empresas y entidades a retirar su apoyo de algunos proyectos y patrocinios que abandera el duque de York.

En concreto, han sido cinco compañías las que han roto lazos con alguna de las 189 organizaciones benéficas en las que está implicado el hermano de Carlos de Inglaterra. El Advertising Week Europe, que ha apoyado el proyecto Pitch@Palace –una plataforma para emprendedores que fundó el duque de York- es la última que le ha dado la espalda. El Príncipe no será invitado a la cumbre de cuatro días que tendrá lugar en Londres durante el mes de marzo y que reunirá a los más grandes ejecutivos y expertos en publicidad del mundo. “Seguimos apoyando a los empresarios, pero podemos confirmar que Pitch@Palace no formará parte de Advertising Week Europe 2020", ha confirmado un portavoz del evento.

La plataforma empresarial creada por el marido de Sarah Ferguson se ha visto obligada a retirar de su página web el nombre de otras importantes organizaciones que le apoyaban. Además de Advertising Week Europe, la auditora KPMG, el gigante de los seguros Aon, la compañía de banca privada Standard Chartered y la tecnológica Gravity Road ya han anunciado que no trabajarán más con la organización del príncipe Andrés. Ahora se ha sabido que KPMG donaba 116.632 euros al año a la causa del Duque, según informa el Daily Mail. Además, dos de las universidades más prestigiosas de Australia, la Bond University de Queensland y la RMIT University de Melbourne, se han desvinculado del Príncipe. Las universidades de Murdoch y la de Wollongong, ambas también australianas, han anunciado que revisarán sus convenios de colaboración.

Así las cosas, el panorama para el Príncipe es un tanto desolador ya que hay serias dudas de que el resto de empresas que apoyan a Pitch@Palace sigan ofreciendo cobertura económica. La Universidad Metropolitana de Londres está considerando despedirlo como patrono y los estudiantes de la Universidad de Huddersfield han protestado porque el padre de Eugenia y Beatriz de York siga siendo canciller del centro.

En la entrevista que concedió a la BBC, el Príncipe negó rotundamente las acusaciones de haber mantenido relaciones sexuales con Virginia Roberts, una joven que asegura que fue obligada a mantener relaciones íntimas con él cuando era menor de edad. “No ocurrió. Puedo decirle categóricamente que nunca pasó. No recuerdo haber conocido alguna vez a esta señora” y añadió que tampoco “en absoluto” recuerda en qué momento se tomó la fotografía en la que se le ve abrazando a la joven por la cintura. El duque de York también matizó que Jeffrey Epstein y él no eran amigos cercanos, sino que tenían amigos en común y que se distanció de él en 2006, dos años antes de que el financiero fuera condenado. Sin embargo, unas imágenes de ambos paseando juntos por Nueva York en 2010 pusieron en jaque a Andrés de Inglaterra. “Definitivamente no fue la decisión correcta. No estuve a la altura de lo que se espera de un miembro de la Familia Real. Mi actitud fue decepcionante, tan simple como eso”.

El magnate estadounidense Jeffrey Epstein apareció muerto en la cárcel el pasado mes de agosto, mientras esperaba a ser juzgado por los delitos de tráfico sexual y de menores.

