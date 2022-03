Revisiones posparto: cuántas son y qué se examina

La importancia del estado anímico

Además de todos los factores físicos que pueden entrar en juego en la recuperación posparto, el estado anímico de la madre es un punto crítico que también se valora en las revisiones del puerperio.

“En la primera revisión, las mujeres no son tan conscientes de su cambio psicológico por el nerviosismo y el cansancio. Es ya en la segunda visita posparto cuando suelen sentirse sobrepasadas por la crianza”, explica María Suárez de Lezo. “Si en ese momento, tras pasar la cuarentena, siguen mal anímicamente es porque tiene un problema en ese sentido. Muchas expresan que se suponía que tenían que estar felices y no lo están. El cansancio excesivo y no estar tan feliz como suponían es normal y no significa que haya una depresión posparto”, aclara.

Las madres recientes se preocupan por una gran cantidad de factores que, en muchas ocasiones, escapan a su control. “Estamos acostumbrados a tenerlo todo controlado y eso no es así con la maternidad”, subraya la matrona.

Así, surgen los miedos ante la lactancia materna, ante el peso del bebé, ante esos granitos que le acaban de salir, ante su llanto… hay muchas incertidumbres e inseguridades. “Todas las mujeres sienten en algún momento que todo lo que le pasa a su bebé es porque ella no lo hace bien, todo gira en torno a ella: si no duerme es por su culpa, si no gana peso, es por ella también… Hay una gran culpabilidad en las madres”, destaca.

En este sentido, las revisiones posparto son una excelente vía para compartir estos pensamientos y para calmar los temores. La matrona podrá detectar si hay algún problema más grave de fondo o si la madre tan solo necesita un poco de apoyo. Por eso es muy importante no saltarse ninguna visita.