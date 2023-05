Maye, madre de Elon Musk, desvela una inesperada conexión de estilo con la reina Letizia La modelo de 75 años tiene un vestido de lentejuelas multicolor que recuerda al look más rompedor de la madre de Leonor

No solo puede presumir de haber criado a uno de los hombres más ricos del planeta, Maye Musk es ahora una de las modelos más cotizadas de la industria, profesión que ejerce en paralelo a las de nutricionista, autora e influencer. En su paso por los front rows de Dior, Balmain, Elie Saab, entre otros, la empresaria de 75 años ha demostrado que no existe edad para convertirse en referente de estilo. En ocasiones, sin embargo, ella también necesita algo de motivación y son otras damas elegantes las que inspiran su forma de vestir. Es el caso de su look más reciente, un vestido de lentejuelas multicolor que conecta con el diseño más rompedor de la reina Letizia. ¿Será solo una coincidencia?

La madre de Elon Musk se fija en el estilo de la Reina

En sus vacaciones por la isla griega de Hidra, Maye Musk ha posado a orillas del mar Egeo con el vestido de fiesta perfecto para las alegres noches de verano, diseño de la firma italiana Missoni para la próxima temporada estival. Se trata de este modelo de punto negro con cuello redondo, mangas largas y rayas verticales confeccionadas con hilos de lentejuelas multicolor, que aportan un efecto tridimensional y brillan en contacto con la luz.

La madre del inversor sudafricano nos ha cautivado con este original estilismo, una apuesta ultrafavorecedora para mujeres de todas las edades, pero no hemos podido evitar pensar en otro look muy parecido, que ya nos había enamorado seis años atrás por los mismos detalles.

Uno de los vestidos más emulados de la reina Letizia

En su cita anual con el periodismo, los premios 'Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote’, la reina Letizia suele mantenerse alejada de los looks estampados o de llamativos bordados. La excepción fue la ceremonia de 2016, en la cual sorprendió con una imagen roquera sin precedentes, desde el maquillaje con ojos ahumados o la melena de efecto mojado hasta su colorido vestido de Nina Ricci.

Apenas puso un pie en la entrega de galardones, no hubo forma de quitarle los focos de encima a la mujer de Felipe VI, enfundada en este impactante diseño entallado de rayas verticales, trazadas por lentejuelas multicolor, que no solo ha tenido impacto en la madre del magnate tecnológico.

Un look 'sexy vamp' adaptado al vestidor de la Reina

Zara se apresuró a versionarlo y, tan solo unas semanas más tarde, Paula Echevarría optó por un modelo extremadamente similar para su cena de Nochevieja, pero ni siquiera esto ha motivado a la madre de la princesa Leonor a reciclar el que hasta ahora es su vestido más atrevido.

La última en hacer un guiño al diseño había sido Paz Vega, en una de las galas del primer Mask Singer, hace dos años, pero presentimos que el estilismo de Musk será el empujón necesario para que la reina Letizia recupere pronto la mencionada pieza.

En el momento de su estreno, el estilismo de doña Letizia causó gran revuelo en la prensa internacional por sus osados detalles, no tan propios de los protocolos de las mujeres de la realeza. El llamado 'efecto Letizia' llegó hasta los medios coratas, donde se refirieron a ella como “la reina con más glamour”. En la prensa alemana, fueron un paso más allá, destacando lo atractivo del traje con el término “sexy vamp”, mientras que la revista Move, de Portugal, publicó que la reina Letizia “deslumbró” con un look “poco usual para miembro de la realeza”.