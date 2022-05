La extraordinaria vida de la madre de Elon Musk con la que ha reaparecido tras comprar Twitter

Elon Musk acudió a la gala MET en la mejor compañía, la de su madre, la veterana supermodelo y nutricionista Maye Musk. Vestida con un diseño de terciopelo granate de Dior, de la misma firma que su bolso, y adornado con un fabuloso collar de perlas de cuatro vueltas y un broche de Chopard, la madre del nuevo dueño de Twitter acaparó muchas de las miradas en esta cita neoyorquina . A ella siempre se ha referido Elon Musk como "su única heróina" ya que su historia es de esas que merecen ser contadas.

La supermodelo y nutricionista canadiense-sudafricana, de 74 años, acudio con su hijo mayor a la gala y retuiteó en varios post una anécdota de cuando Elon era adolescente en Durban (Sudáfrica). “Tenías 14 años y me pediste que comprara acciones en una compañía en la que realmente creías. Un amigo broker me dijo que era mala idea, así que sólo compré el equivalente a 1000 dólares de esa época, que era la máxima cantidad que estaba dispuesta a perder… Las acciones llegaron rápidamente a 3.000 dólares. Mi amigo entró en pánico y me dijo que tenía que vender, así que yo también me asusté y vendí. Tú no estabas contento; las acciones siguieron subiendo. También creíste que fui injusta en repartir las ganancias entre tú y (tus hermanos) Kimbal y Tosca. ¿Quién estaba en lo cierto?”. Esta curiosidad la contó porque su hijo había publicado anteriormente un comentario sobre la importancia de no entrar en pánico cuando lo hacen los mercados –siempre que uno crea en el valor de sus acciones–.

De recorrer el desierto de Kalahari durante una década a sobrevivir al maltrato

Un detalle más de su vida que bien podría haber inspirado el guión de una película. Maye Musk es mucho más que la madre de Elon Musk. Nutricionista, modelo, emprendedora, 'influencer' y dueña de un pasado extraordinario. Su vida no fue precisamete un camino de rosas. Nació en Canada y se trasladó a Pretoria siendo un bebé con su hermana gemela y sus padres, dos apasionados aventureros que deseaban explorar el desierto de Kalahari donde se enamoraron. Recorrieron a lo largo de diez años este desierto en busca de una ‘ciudad perdida’ y en uno de sus libros autobiográficos recuerda cómo ella y sus hermanos se escondían de las hienas por la noche para que no se los comieran.

Con 15 años descubrió su vocación como modelo y entró en la escuela de moda de la mejor amiga de su madre. Con los años ganó un concurso de belleza donde fue elegida Miss Sudáfrica y llegó a ser portada de la revista Time. Musk fue la primera dietista que apareció en cajas de cereales Special K, además de participar en anuncios de Revlon, Target o Virgin America y aparecer en el clip de Haunted, de Beyoncé. Para ella la moda no lo fue todo, ya que se graduó como Nutricionista de la Universidad de Pretoria e hizo un máster en Dietética de la Universidad del Estado Libre de Orange en Sudáfrica.

A los 21 años se casó con Errol Musk, un ingeniero sudafricano a quien conoció en la escuela secundaria y con quien tuvo tres hijos. En 1979 para escapar de los maltratos de su esposo se divorció y se mudó a Durban. Tras el divorcio comenzó a trabajar como modelo de tallas grandes. Se puso a dieta y en un año perdió los 18 kilos para volver a su talla anterior. En 1989, en busca de un futuro mejor Maye regresó con todos sus hijos a Canadá, pero las leyes de Sudáfrica le impidieron llevarse todos sus ahorros y su exmarido no estaba dispuesto a enviarle pensión alimenticia para sus hijos.

Una modelo de éxito, nutricionista y escritora

Debido a su trabajo como modelo y dietista, Maye se veía obligada a mudarse frecuentemente. “Viví en ocho ciudades, cree mi propio negocio y saque a tres hijos adelante, eso debería ser considerado como algo valiente", ha confesado la madre del magnate tecnológico, quien tuvo que lidiar con problemas económicos. Por este motivo, y por su apretada agenda, Maye enseñó a sus hijos a ser autosuficientes desde que eran muy pequeños. "Mi consejo número uno para criar niños exitosos es darles independencia. Dejarles seguir su propio camino". Y eso es lo que ella hizo exactamente. Así, Elon se dedicó a la física y se convirtió en empresario, al igual que Kimba, que fundó una cadena de restaurantes bajo el lema "de la granja a la mesa" y Tosca decidió ser cineasta. "Tuvieron que hacerlo casi todo ellos, incluso buscar las becas para estudiar. Creo que esa independencia les ayudó mucho porque ahora son muy felices"; señaló. Hace unos años recordó en esta misma gala MET a la que llegó como musa de Diana Vn Furstenberg,: "Yo era la famosa de la familia hasta que Elon se hizo famoso".

Además, es embajadora de varias ONG Big Green, que construye huertos escolares, y también de Dress for Success para ayudar a mujeres a obtener su independencia económica mediante una red de apoyo, programas de desarrollo personal, y ha escrito dos libros, uno llamado Feel Fantastic: Maye Musk´s Good Health, (Siéntete fantástica: La clínica de la buena salud de Maye Musk), donde habla de nutrición y dietas, y sus memorias, Una mujer, un plan: Consejos para una vida llena de riesgos, belleza y éxito

